Атака дронів на Київщину: пошкоджені будинки у двох районах

Обійшлося без постраждалих

Увечері, 6 березня окупанти обстріляли дронами Київську область. Унаслідок атаки російських ударних дронів на Київщину зафіксовано пошкодження у двох районах області. На місцях працюють правоохоронці та інші служби, пише «Главком».

фото: Нацполіція

За даними поліції Київської області, у Бучанському районі пошкоджено приватний будинок та автомобіль. Також на Вишгородщині пошкоджень зазнали господарче приміщення і домоволодіння.

фото: Нацполіція

Правоохоронці документують наслідки атаки російських окупантів та фіксують пошкодження.

Як повідомив голова КОВА Микола Калашник, станом на зараз інформації про постраждалих немає.

фото: Нацполіція

На місцях подій працюють екстрені служби. Правоохоронці закликають громадян під час повітряної тривоги бути пильними та негайно прямувати до укриттів.

Варто зазначити, що 6 березня о 22:28 столичне небо розірвали сирени повітряної тривоги. У Києві та області оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих БпЛА та балістичного озброєння.