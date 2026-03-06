Атака дронів на Київщину: пошкоджені будинки у двох районах
Обійшлося без постраждалих
Увечері, 6 березня окупанти обстріляли дронами Київську область. Унаслідок атаки російських ударних дронів на Київщину зафіксовано пошкодження у двох районах області. На місцях працюють правоохоронці та інші служби, пише «Главком».
За даними поліції Київської області, у Бучанському районі пошкоджено приватний будинок та автомобіль. Також на Вишгородщині пошкоджень зазнали господарче приміщення і домоволодіння.
Правоохоронці документують наслідки атаки російських окупантів та фіксують пошкодження.
Як повідомив голова КОВА Микола Калашник, станом на зараз інформації про постраждалих немає.
На місцях подій працюють екстрені служби. Правоохоронці закликають громадян під час повітряної тривоги бути пильними та негайно прямувати до укриттів.
Варто зазначити, що 6 березня о 22:28 столичне небо розірвали сирени повітряної тривоги. У Києві та області оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих БпЛА та балістичного озброєння.
