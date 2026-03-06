Головна Новини
search button user button menu button

Атака дронів на Київщину: пошкоджені будинки у двох районах

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Атака дронів на Київщину: пошкоджені будинки у двох районах
Наслідки атаки на Київщину
фото: Нацполіція

Обійшлося без постраждалих

Увечері, 6 березня окупанти обстріляли дронами Київську область. Унаслідок атаки російських ударних дронів на Київщину зафіксовано пошкодження у двох районах області. На місцях працюють правоохоронці та інші служби, пише «Главком».

Атака дронів на Київщину: пошкоджені будинки у двох районах фото 1
фото: Нацполіція

За даними поліції Київської області, у Бучанському районі пошкоджено приватний будинок та автомобіль. Також на Вишгородщині пошкоджень зазнали господарче приміщення і домоволодіння.

Атака дронів на Київщину: пошкоджені будинки у двох районах фото 2
фото: Нацполіція

Правоохоронці документують наслідки атаки російських окупантів та фіксують пошкодження.

Як повідомив голова КОВА Микола Калашник, станом на зараз інформації про постраждалих немає.

Атака дронів на Київщину: пошкоджені будинки у двох районах фото 3
фото: Нацполіція

На місцях подій працюють екстрені служби. Правоохоронці закликають громадян під час повітряної тривоги бути пильними та негайно прямувати до укриттів.

Варто зазначити, що 6 березня о 22:28 столичне небо розірвали сирени повітряної тривоги. У Києві та області оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих БпЛА та балістичного озброєння.

Читайте також:

Теги: обстріл Київщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дрони атакували Харківщину
Росіяни атакували дронами Харківщину
9 лютого, 05:18
За час великої війни РФ здійснила 401 атаку на інфраструктуру «Нафтогазу»
Енергетичний терор: стало відомо, скільки разів РФ атакувала об’єкти «Нафтогазу» торік
17 лютого, 19:17
Унаслідок удару пошкоджень зазнали житлові будинки
Ворог атакував Запоріжжя безпілотниками: є загибла
17 лютого, 21:37
Наслідки нічної атаки на Київщину, 7 лютого 2026 року
Шмигаль назвав цілі масованої нічної атаки на Україну
7 лютого, 08:59
7 лютого зафіксовано влучання 13 ракет та 21 ударного БпЛА на 19 локаціях, а також падіння збитих БпЛА на трьох локаціях
Ворог запустив понад 400 дронів і ракет по Україні: наслідки атаки
7 лютого, 10:59
Унаслідок російського обстрілу зафіксовано влучання пʼяти балістичних ракет і 46 дронів
Більшість цілей вдалося збити. Повітряні сили повідомили, чим Росія атакувала Україну
26 лютого, 10:56
Суд наголосив: сам факт тривалого непроживання не є автоматичною підставою для втрати права користування житлом
На Київщині суд заборонив виписувати з гуртожитку чоловіка, який вісім років живе в РФ
23 лютого, 13:34
Чоловік отримував вказівки від замовника через месенджер Telegram
Суд виніс вирок диверсанту, який за $100 підпалив релейну шафу «Укрзалізниці» на Київщині
25 лютого, 08:38
Старший лейтенант поліції Андрій Анцибор приєднався до лав поліції в Херсоні у 2016 році
На Херсонщині через удар ворожого дрона загинув патрульний поліцейський
3 березня, 14:48

Новини

Атака дронів на Київщину: пошкоджені будинки у двох районах
Вчора, 22:38
Трамп заявляє про швидке падіння Куби і вже обрав туди намісника
Вчора, 22:14
Зеленський розкрив плани росіян на весну. Викрадення українських інкасаторів. Головне за 6 березня 2026
Вчора, 21:00
Україна повернула інкасаторів, котрих взяла у заручники Угорщина (відео)
Вчора, 20:41
УАФ завершила розслідування щодо корупції у юнацьких збірних України
Вчора, 15:43
«Шахтар» мінімально переграв «Олександрію» в УПЛ
Вчора, 14:58

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua