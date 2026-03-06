Трамп заявляє про швидке падіння Куби і вже обрав туди намісника

Трамп вже придумав, куди він відправить Рубіо

Трамп повідомив, що Рубіо нібито вже погодився та «чекає» вирішення «проблеми Куби»

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що уряд Куби «скоро впаде», а після повалення режиму він хоче зробити там намісником державного секретаря Марко Рубіо. Такими планами Трамп поділився в інтерв'ю телеканалу CNN, інформує «Главком».

Американський президент дав чітко зрозуміти журналістам, що Куба є «наступним завданням» його адміністрації після Ірану.

«Куба, до речі, скоро впаде, без жодного стосунку, але Куба теж впаде. Вони так сильно хочуть укласти угоду», – сказав Трамп.

І він вже придумав, хто туди поїде від його адміністрації.

«Вони хочуть укласти угоду, тому я збираюся поставити туди Марко (Рубіо), і ми побачимо, як це спрацює. Ми зараз справді зосереджені на цьому. У нас є багато часу, але Куба готова – після 50 років», – додав президент Сполучених Штатів Америки.

Також Трамп повідомив, що Рубіо нібито вже погодився та «чекає» вирішення «проблеми Куби».

Днем раніше Трамп заявив у Білому домі, що повернення американських кубинців додому лише «питання часу».

«Главком» також писав, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп виступив із жорсткою заявою щодо війни на Близькому Сході. Білий дім більше не розглядає дипломатичні компроміси чи поетапне замирення – Вашингтон офіційно перейшов до мови ультиматумів і чекає від Тегерану повної капітуляції.

Трамп вважає, що разом із партнерами, вони здатні зробити Іран більшим, кращим і сильнішим.