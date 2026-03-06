Зеленський розкрив плани росіян на весну. Викрадення українських інкасаторів. Головне за 6 березня 2026

Дайджест новин 6 березня 2026 року

Президент Зеленський розкрив плани росіян на весняну кампанію. Сімох громадян України Угорщина запідозрила у перевезенні через країну десятків мільйонів доларів, євро та золота, затримала, і лише надвечір нашим дипломатам вдалося їх повернути додому. Трамп чекає від Тегерану капітуляції.

Зеленський розкрив плани росіян на весняну кампанію: які напрямки у небезпеці

Президент заявив про підготовку росіян до наступу навесні фото: скрин з відео

Президент заявив, що ворог готує весняний наступ на Донеччині. Російські окупаційні війська не полишають намірів захопити Донецьку область і наразі готують сили для проведення нової наступальної операції навесні.

Глава держави наголосив, що ситуація на східному фронті залишається найбільш напруженою, а ворог продовжує ігнорувати колосальні втрати заради ілюзорних територіальних здобутків.

«Дружківка, Краматорськ, Слов’янськ, інші наші міста. Росіяни не відмовляються від війни й тут, на Донеччині, на весну готують наступ. Важливо, щоб наші позиції були сильними», – заявив президент.

Також глава держави зазначив, що зараз найголовніше – щоб наші позиції були сильними. Важливо, щоб забезпечення бригад було достатнім.

Президент підписав закон про загальнонаціональну хвилину мовчання

Хвилина мовчання проводиться щодня о 9:00 фото з відкритих джерел

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №14144, який офіційно закріплює статус та порядок проведення загальнонаціональної хвилини мовчання.

Тепер вшанування пам’яті загиблих унаслідок збройної агресії РФ стає обов'язковим елементом державного протоколу та суспільного життя. Щодня о 9:00 оголошення лунатимуть через державні та приватні медіа і системи цивільного захисту. Місцева влада має забезпечити інформування на місцях – на вулицях, підприємствах та в установах.

Угорщина викрала українських інкасаторів

Затримані українські інкасатори сриншот з відео

Сімох громадян України підозрюють у перевезенні через країну десятків мільйонів доларів, євро та золота. Національна податкова та митна служба Угорщини повідомила про затримання інкасаторських автомобілів та працівників банку з України. У відомстві заявили, що затримання відбулося «за підозрою у відмиванні коштів».

Угорський уряд заявив про намір вислати з країни сімох громадян України, яких раніше затримали через перевезення великих сум готівки та золота через територію держави.

У НБУ зазначили, що йдеться про працівників державного «Ощадбанку», які перевозили готівку з Австрії до України.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розкритикував дії угорської сторони. «Тероризм та захоплення заручників», – так він охарактеризував ситуацію.

Лише надвечір 6 березня стало відомо, що Україна таки повернула інкасаторів, котрих взяла у заручники Угорщина.

«Я вже повідомив президента Зеленського, що нам вдалося забезпечити звільнення семи громадян України, яких утримували в Будапешті. Вони вже в безпеці та перетнули український кордон. Наші консули надали необхідну допомогу», – написав Андрій Сибіга у соцмережі.

Трамп назвав єдину угоду, на яку погодиться Вашингтон з Тегераном

Трамп поставив Іран перед вибором фото: Reuters

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп виступив із жорсткою заявою щодо війни на Близькому Сході. Білий дім більше не розглядає дипломатичні компроміси чи поетапне замирення – Вашингтон офіційно перейшов до мови ультиматумів і чекає від Тегерану повної капітуляції.

Трамп вважає, що разом із партнерами, вони здатні зробити Іран більшим, кращим і сильнішим.

Вперше в історії українські санкарі виграли загальний залік Кубка Націй

У німецькому Альтенберзі відбувся заключний етап Кубка Націй з санного спорту сезону 2025/26. За підсумками дев'яти стартів сезону українські спортсмени здобули перемогу в загальному заліку одразу у двох дисциплінах.

Андрій Мандзій став срібним призером етапу Кубка Націй в Альтенберзі, поступившись лідеру 0.208 секунди. Цей результат дозволив українцю зафіксувати свою перемогу в загальному заліку Кубка Націй серед чоловічих одномісних саней.