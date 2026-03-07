Росію освистали на церемонії відкриття Паралімпіади-2026

Російським паралімпійцям в Італії не раді

Збірна України заочно отримала шквал аплодисментів

Делегації російських паралімпійців влаштували обструкцію в італійській Вероні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на AFP.

Збірна Росії вперше з 2014 року взяла участь в церемонії відкриття Паралімпійських ігор. Утім, публіка такий крок не оцінила. Тамтешніх паралімпійців глядачі освистали та зустріли гулом невдоволення.

Українські паралімпійці захід пропустили на знак протесту. Проте, прапор України винесли волонтери Ігор-2026. На синьо-жовтий стяг уболівальники відреагували тривалими оплесками.

Напередодні президент Міжнародного паралімпійського комітету Ендрю Парсонс допустив участь в змаганнях колишніх російських військових, які воювали проти України. Функціонер заявив, що йому «байдуже, що вони зробили в минулому».

До слова, збірна України отримала заборону на парадну форму з мапою держави на церемонії відкриття Паралімпійських ігор. Функціонери назвали вбрання українських паралімпійців «політичним». Форму розробив дизайнер Віктор Анісімов.

Окрім того, «Суспільне» відмовилося від трансляції церемонії відкриття Паралімпіади-2026 на знак протесту. Водночас національний мовник транслюватиме всі виступи українських паралімпійців. Рішення щодо церемонії закриття Ігор наразі не оголосили.