Меган Маркл и принц Гарри завели аккаунт в Instagram



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Первенец герцогов Сессекских должен появиться в конце апреля

В преддверии столь важного события в семье, актриса Меган Маркл и принц Гарри завели персональный аккаунт в социальной сети, чтобы первыми сообщать о ключевых событиях в их жизни.

«Добро пожаловать в наш официальный Instagram-аккаунт. Здесь мы будем делиться рабочими моментами, важными новостями и прояснять ключевые вопросы. Мы благодарим вас за поддержку и приглашаем в @sussexroyal. Гарри и Меган»,- написано на странице пары в соцсети.

Кроме этого, были опубликованы несколько снимков королевской четы.

Стоит отметить, что за несколько часов на страницу Меган Маркл и принца Гарри подписались более 1,3 млн подписчиков.