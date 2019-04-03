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    Жизнь

    Меган Маркл и принц Гарри завели аккаунт в Instagram

    • Розсилка
    Меган Маркл и принц Гарри завели аккаунт в Instagram

    Первенец герцогов Сессекских должен появиться в конце апреля

    В преддверии столь важного события в семье, актриса Меган Маркл и принц Гарри завели персональный аккаунт в социальной сети, чтобы первыми сообщать о ключевых событиях в их жизни.

    «Добро пожаловать в наш официальный Instagram-аккаунт. Здесь мы будем делиться рабочими моментами, важными новостями и прояснять ключевые вопросы. Мы благодарим вас за поддержку и приглашаем в @sussexroyal. Гарри и Меган»,- написано на странице пары в соцсети. 

    Кроме этого, были опубликованы несколько снимков королевской четы.

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    Меган Маркл и принц Гарри завели аккаунт в Instagram
    Меган Маркл и принц Гарри завели аккаунт в Instagram
    Меган Маркл и принц Гарри завели аккаунт в Instagram
    Меган Маркл и принц Гарри завели аккаунт в Instagram
    Меган Маркл и принц Гарри завели аккаунт в Instagram
    Меган Маркл и принц Гарри завели аккаунт в Instagram
    Меган Маркл и принц Гарри завели аккаунт в Instagram
    Меган Маркл и принц Гарри завели аккаунт в Instagram
    Меган Маркл и принц Гарри завели аккаунт в Instagram
    Меган Маркл и принц Гарри завели аккаунт в Instagram

    Стоит отметить, что за несколько часов на страницу Меган Маркл и принца Гарри подписались более 1,3 млн подписчиков.

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