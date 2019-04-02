Обложку арабского Vogue впервые украсили три темнокожие модели в хиджабе
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Халима Аден, Амина Адан и Икрам Абди Омар украсили обложку апрельского номера
Впервые в истории обложку Vogue украсили три темнокожие модели в хиджабе.Героинями апрельского номера стали модели Халима Аден, Амина Адан и Икрам Абди Омар. Цель номера — разрушить стереотип, связанный с восприятием женщин-мусульманок.
В интервью модели поделились случаями дискриминации, с которыми они сталкивались, нося хиджаб. Так, Аден отметила, что ношение хиджаба — выбор каждого.
«Я думаю, важно помнить, что ношение хиджаба — это личный выбор женщины. Это не делает ее лучше или хуже, чем другая мусульманка. Для меня он символизирует скромность и дает мне ощущение силы», — говорит Халима.
Девушки также отметили, что знания об исламе основываются на информации, размещенной в сети, которая иллюстрирует мусульманок как женщин, не имеющих равных прав с мужчинами.
Джерело: Buro 24/7