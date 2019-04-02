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    Жизнь

    Принца Гарри и Меган Маркл засекли во время тайной прогулки в Лондоне: фото

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    Принц Гарри и Меган Маркл - Принца Гарри и Меган Маркл засекли во время тайной прогулки в Лондоне: фото
    Принц Гарри и Меган Маркл

    Папарацци засняли членов королевской семьи во врем похода в магазин

    Герцогиня Сассекская Меган  вот уже несколько недель, как ушла в декретный отпуск, хотя иногда герцогиня делает исключение и выходит в свет.

    А вчера фотографы заметили Гарри  и его супругу во время их неофициального выхода: влюбленные вечером сходили в магазин натуральных продуктов в Лондоне.

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    Принца Гарри и Меган Маркл засекли во время тайной прогулки в Лондоне: фото
    Принца Гарри и Меган Маркл засекли во время тайной прогулки в Лондоне: фото
    Принца Гарри и Меган Маркл засекли во время тайной прогулки в Лондоне: фото
    Принца Гарри и Меган Маркл засекли во время тайной прогулки в Лондоне: фото

    И Меган выглядела ну очень просто: она была в футболке, джинсах, кедах и куртке. Да и Гарри был не в привычном костюме, а в джинсах и поло.

    Недавно в Кенсингтонском дворце придумали для Меган Маркл новое прозвище. Прислуга, переиначив имя жены принца Гарри, за глаза начала называть ее «Me-gain», что можно перевести как «Я получаю». Сообщалось, что дворцовые сотрудники оказались далеко не в восторге от своенравия герцогини, поскольку она могла поднять всех на ноги даже среди ночи, чтобы предъявить свои требования.

     

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