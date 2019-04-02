Меган Маркл запретили носить бриллиантовую тиару принцессы Дианы



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Меган Маркл

В конфликт, разгоревшийся из-за требований жены принца Гарри, была вынуждена вмешаться сама королева Елизавета II

Недавно в Кенсингтонском дворце придумали для Меган Маркл новое прозвище. Прислуга, переиначив имя жены принца Гарри, за глаза начала называть ее «Me-gain», что можно перевести как «Я получаю». Сообщалось, что дворцовые сотрудники оказались далеко не в восторге от своенравия герцогини, поскольку она могла поднять всех на ноги даже среди ночи, чтобы предъявить свои требования.

Но, как оказалось, супруга принца все же получает не все, что ей заблагорассудится. Ее чары и умение убеждать не действуют на принца Чарльза, при всем его прекрасном отношении к избраннице младшего сына. Первый в очереди наследник английского престола запретил герцогине Сассекской выйти в свет в бриллиантовой тиаре, которая раньше принадлежала принцессе Диане, а теперь украшает британскую королевскую коллекцию.

Этот инцидент произошел еще в октябре прошлого года, однако известно о нем стало только сейчас, передает The Daily Mail. Тогда принц Гарри и Меган Маркл отправились с официальном визитом на Фиджи, где посетили организованный в их честь пышный прием президента республики Джордже Конроте. Беременная герцогиня решила блеснуть на мероприятии в роскошной короне, но, несмотря на уговоры, принц Чарльз оставался непреклонен, мотивируя свое решение тем, что не стоит демонстрировать роскошь в стране, где крайне низкий уровень жизни.

Когда принц Гарри узнал об отказе отца, он заявил: «То, что Меган нужно - она получает». Между родственниками разгорелся столь серьезный спор, что в итоге в ситуацию была вынуждена вмешаться сама королева. Елизавета II вызвала внука на серьезный разговор и убедила, что не все желания его жены должны исполняться сей же час.

К слову, ювелирные изделия из знаменитого на весь мир британского собрания произведений искусства женщины королевского семейства надевают довольно часто, отмечает Fox News. В тот же вечер, когда герцогине Сассекской не разрешили надеть драгоценность, в этой же тиаре на приеме в Букингемском дворце веселилась Кейт Миддлтон.

Джерело: teleprogramma.pro