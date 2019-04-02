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    Жизнь

    В Британии в 99 лет скончалась самая преданная фанатка принца Гарри

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    instagram.com/dailytelegraph/ - В Британии в 99 лет скончалась самая преданная фанатка принца Гарри
    instagram.com/dailytelegraph/

    Герцог Сассекский трижды встречался с Дафной Данн во время визитов в Австралию

    Принц Гарри потерял одну из самых преданных своих поклонниц, 99-летнюю Дафну Данн. Герцог Сассекский общался с ней трижды во время своих визитов в Австралию. Последний раз он встретился с пожилой леди в октябре 2018 года. Тогда же он представил ей и свою жену Меган Маркл.

    О смерти Дафны сообщили австралийские СМИ. Данн умерла через несколько дней после того, как отметила 99-й день рождения. Причиной стала пневмония.

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    В Британии в 99 лет скончалась самая преданная фанатка принца Гарри
    В Британии в 99 лет скончалась самая преданная фанатка принца Гарри
    В Британии в 99 лет скончалась самая преданная фанатка принца Гарри
    В Британии в 99 лет скончалась самая преданная фанатка принца Гарри
    instagram.com/dailytelegraph/

    Дружба Гарри и Дафны началась в 2015 году, когда принц подошел к вдове поговорить во время прогулки вокруг Оперы Сиднея. На пожилой даме были надеты ордена ее покойного мужа, в том числе Крест Виктории, которые тот получил во время Второй мировой войны.

    Два года спустя принц снова встретился со своей поклонницей, которая приехала поприветствовать его несмотря на проливной дождь и грозу. Дафна, которой тогда было уже 97 лет, ждала на промозглой улице. Гарри, увидев ее, рванулся к ней, обнял и поцеловал в щеку.

    Третий раз встреча произошла осенью прошлого года во время визита Гарри и Меган в Австралию. Тогда жена принца была еще на ранней стадии беременности.

     

     

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