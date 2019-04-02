Ди Каприо поделился в соцсети снимком львовского фотографа



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Александр Ладанивский

Актер и экоактивист Леонардо Ди Каприо опубликовал у себя в инстаграме фото, сделанное львовским фотографом Александром Ладанивским

Радостной новостью поделился у себя на странице в Facebook сам фотограф. Александр Ладанивский отметил, что сначала не поверил свои глазам.

«У меня шок! Мой снимок опубликовал в своем профиле Леонардо Ди Каприо. Все началось с того, что я сделал фото специально для Discovery, они с определенной периодичностью публикуют мои снимки и рассказал свою историю про самый большой ледник Европы, который находится в Исландии. К сожалению, этот ледник тает с невероятной скоростью - 100 метров в год. И наши внуки уже не увидят этого чуда природы. Вчера вечером у меня в ленте «выбивает» , что мое фото опубликовал Ди Каприо. Конечно, я в это не поверил, подумав. что это как какая-то фейковая страница, но когда зашел в профиль и увидел галочку верификации и 30 миллионов фолловеров, я понял, что это он», - написал фотограф на своей странице в соцсети.

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