Меган Маркл пожаловалась на жизнь в королевской семье



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Принц Гарри и Меган Маркл

Герцогиню уже не раз критиковали за желание вести довольно закрытый образ жизни

На лондонской премьере фильма «Король Лев» 37-летняя Меган Маркл пообщалась со многими знаменитостями. Так, она поговорила и с Фарреллом Уильямсом, который воспользовался возможностью, чтобы поздравить пару с их отношениями.

«Я так счастлив за ваш союз. Любовь удивительна. Это прекрасно. Никогда не принимайте это как должное, но в нынешних реалиях я просто хотел сказать вам, что это имеет весомое значение для многих из нас. Мы радуемся за вас, ребята», – сказал он.

«Меган в свою очередь поблагодарила музыканта и призналась, что ей довольно сложно жить в центре общественного внимания. Нам приходится нелегко», – призналась она.

Меган уже не раз критиковали за желание вести довольно закрытый образ жизни. По мнению общественности, будучи членом королевской семьи, она обязана делиться с публикой подробностями личной жизни. Герцогиня же, напротив, хочет оградить от внимания посторонних и себя, и своего двухмесячного сына Арчи.

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