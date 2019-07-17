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    Жизнь

    Меган Маркл пожаловалась на жизнь в королевской семье

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    Принц Гарри и Меган Маркл - Меган Маркл пожаловалась на жизнь в королевской семье
    Принц Гарри и Меган Маркл

    Герцогиню уже не раз критиковали за желание вести довольно закрытый образ жизни

    На лондонской премьере фильма «Король Лев» 37-летняя Меган Маркл пообщалась со многими знаменитостями. Так, она поговорила и с Фарреллом Уильямсом, который воспользовался возможностью, чтобы поздравить пару с их отношениями.

    «Я так счастлив за ваш союз. Любовь удивительна. Это прекрасно. Никогда не принимайте это как должное, но в нынешних реалиях я просто хотел сказать вам, что это имеет весомое значение для многих из нас. Мы радуемся за вас, ребята», – сказал он.

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    Меган Маркл пожаловалась на жизнь в королевской семье
    Меган Маркл пожаловалась на жизнь в королевской семье
    Меган Маркл пожаловалась на жизнь в королевской семье
    Меган Маркл пожаловалась на жизнь в королевской семье
    Меган Маркл пожаловалась на жизнь в королевской семье
    Меган Маркл пожаловалась на жизнь в королевской семье
    Меган Маркл пожаловалась на жизнь в королевской семье

    «Меган в свою очередь поблагодарила музыканта и призналась, что ей довольно сложно жить в центре общественного внимания. Нам приходится нелегко», – призналась она.

    Меган уже не раз критиковали за желание вести довольно закрытый образ жизни. По мнению общественности, будучи членом королевской семьи, она обязана делиться с публикой подробностями личной жизни. Герцогиня же, напротив, хочет оградить от внимания посторонних и себя, и своего двухмесячного сына Арчи.

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    образ жизни Меган Маркл
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