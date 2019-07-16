Меган Маркл ссориться с принцем Гарри из-за питания первенца
Планы Меган Маркл привить вегетарианский образ жизни сыну «не потерпит» Елизавета II
Герцогиня и герцог Сассекские стремятся проложить свой собственный путь в качестве родителей. Меган планирует вырастить Арчи вегетарианцем. Она сама не раз говорила, что стремится отказаться от животной пищи. В одном из интервью герцогиня заявила: «Я осознаю, что я ем. Я стараюсь есть веганскую пищу в течение недели, а затем допускаю немного гибкости в выходные дни».
Однако королевский эксперт считает, что это не понравится монархине. «Меган продолжает раздвигать границы с королевской семьей. Это не очень хорошо воспринимается, особенно Ее Величеством. Монарх просто не потерпит, чтобы ребенок рос веганом», – говорит инсайдер.
Намерения Меган вызывают разногласия в отношениях с супругом. «Это создало напряженные дискуссии между Меганом и Гарри, который не хочет расстраивать свою бабушку», – приводит слова источника Daily Express.