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    Жизнь

    Меланию Трамп раскритиковали за «военный» наряд на съезде Республиканской партии (фото)

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    Первая леди и жена президента США Дональда Трампа Мелания Трамп - Меланию Трамп раскритиковали за «военный» наряд на съезде Республиканской партии (фото)
    Первая леди и жена президента США Дональда Трампа Мелания Трамп

    Первая леди надела жакет в стиле милитари

    Первая леди и жена президента США Дональда Трампа Мелания Трамп выступила в поддержку мужа на съезде Республиканской партии. Однако пользователей соцсети привлекла не ее вдохновленная речь, а стильный образ.

    50-летняя Мелания Трамп, как всегда, продемонстрировала свой вкус в дизайнерской моде высокого класса. Однако ее последнее появление вызвало ажиотаж в социальных сетях: ее критикуют за то, что она носит «холодную» одежду.

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    Меланию Трамп раскритиковали за «военный» наряд на съезде Республиканской партии (фото)
    Меланию Трамп раскритиковали за «военный» наряд на съезде Республиканской партии (фото)
    Меланию Трамп раскритиковали за «военный» наряд на съезде Республиканской партии (фото)
    Меланию Трамп раскритиковали за «военный» наряд на съезде Республиканской партии (фото)
    Меланию Трамп раскритиковали за «военный» наряд на съезде Республиканской партии (фото)

    Первая леди надела жакет в стиле милитари с длинными рукавами и пояс с двойной перевязкой вокруг талии, демонстрируя фигуру в виде песочных часов. На жакете были большие лацканы с золотой отделкой. Мелания также выбрала для выступления туфли на каблуках с острым носком.

    Несмотря на продуманный образ, Меланию критиковали в социальных сетях за «холодный» и «военный» выбор наряда.

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