Меланию Трамп раскритиковали за «военный» наряд на съезде Республиканской партии (фото)
Первая леди надела жакет в стиле милитари
Первая леди и жена президента США Дональда Трампа Мелания Трамп выступила в поддержку мужа на съезде Республиканской партии. Однако пользователей соцсети привлекла не ее вдохновленная речь, а стильный образ.
50-летняя Мелания Трамп, как всегда, продемонстрировала свой вкус в дизайнерской моде высокого класса. Однако ее последнее появление вызвало ажиотаж в социальных сетях: ее критикуют за то, что она носит «холодную» одежду.
Первая леди надела жакет в стиле милитари с длинными рукавами и пояс с двойной перевязкой вокруг талии, демонстрируя фигуру в виде песочных часов. На жакете были большие лацканы с золотой отделкой. Мелания также выбрала для выступления туфли на каблуках с острым носком.
Несмотря на продуманный образ, Меланию критиковали в социальных сетях за «холодный» и «военный» выбор наряда.
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