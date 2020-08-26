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    Шоу-биз

    53-летняя Сальма Хайек едва поместила грудь в опасное бикини с разрезом (фото)

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    <p>53-летняя актриса Сальма Хайек наслаждается отдыхом в компании близких на греческом курорте</p> <div></div> - 53-летняя Сальма Хайек едва поместила грудь в опасное бикини с разрезом (фото)

    53-летняя актриса Сальма Хайек наслаждается отдыхом в компании близких на греческом курорте

    instagram.com/salmahayek/

    Звезда показала соблазнительный пляжный образ

    53-летняя актриса Сальма Хайек следит за своим питанием и практикует занятия йогой. Это позволяет голливудской супер-диве мексиканского происхождения оставаться в превосходной форме. Сальма примерила соблазнительное черное монокини со смелый вырезом на груди, скрепленным тонкими ремешками. Купальник едва вместил пышную грудь Хайек и подчеркнул ее стройное тело.

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    53-летняя Сальма Хайек едва поместила грудь в опасное бикини с разрезом (фото)
    53-летняя Сальма Хайек едва поместила грудь в опасное бикини с разрезом (фото)
    53-летняя Сальма Хайек едва поместила грудь в опасное бикини с разрезом (фото)

    Поклонники номинантки на «Оскар» пришли в восторг от ее горячего фото. Они осыпали латиноамериканскую звезду комплиментами. «Вы настоящая богиня», «Так выглядеть роскошно. Здесь определенно не обошлось без колдовства», «Осторожно, очень горячо», «Роскошная женщина», «Грудь едва поместилась», «О мама, я ваш большой поклонник, я потрясен», «Сальма, очень красивая картинка», «Ух ты, кто эта горячая молодая новая модель?» - написали фолловеры Хайек.

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