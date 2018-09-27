Министр хотел отпроситься с заседания правительства ради поездки в Барселону. Строгий Гройсман не пустил

Министр энергетики Украины Игорь Насалик

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В следующую пятницу, на внеочередном заседании, правительство собирается пересмотреть цены на газ для населения, но в министра энергетики другие планы

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отказался отпустить министра энергетики Игоря Насалика на соревнования по бодибилдингу «Арнольд Классик Европа». Об этом стало известно на закрытой части заседания правительства. По информации «Главкома», турнир должен состояться 28-30 сентября этого года в Барселоне.

Глава министерства энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, который давно участвует в таких соревнованиях, отметил, что не сможет присутствовать на внеочередном заседании правительства, которое Гройсман назначил на пятницу, 28 октября. На этом собрании члены Кабинета министров должны рассмотреть вопрос ценообразования на газ для населения. В ответ глава правительства отметил, что не отпускает министра, и тот должен явиться на «газовое» заседание.

55-летний Игорь Насалик - не только политик, но и известный спортсмен, победитель турниров по пауэрлифтингу и призер соревнований по бодибилдингу. В 2013-м году, будучи мэром Калуша, чиновник вошел в тройку лучших в категории «ветераны» на соревнованиях на Чемпионате Украины по фитнесу и бодибилдингу. А за четыре года до этого, на открытом Чемпионате Украины по пауэрлифтингу и жиму лежа, который состоялся в Калуше, Носилки среди четырех участников в возрастной группе 46-49 лет и весе до 100 кг выиграл соревнования. Он показал результат 135 кг жима лежа.

«Арнольд Классик Европа» - традиционные коммерческие соревнования по бодибилдингу, пауэрлифтингу и другим видам спорта для национальных федераций, входящих в Международную федерацию бодибилдинга. Соревнования основал всемирно известный бодибилдер, актер и политик Арнольд Шварценеггер. Соревнования проводятся во многих возрастных и весовых категориях, как среди любителей, так и среди профессионалов.

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