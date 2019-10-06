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    Жизнь

    Мишель Терещенко и его молодая жена вывели на публику своего малыша (фото)

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    <p>Мишель Терещенко с женой и ребенком</p> <p>Фото: Станислав Груздев</p> - Мишель Терещенко и его молодая жена вывели на публику своего малыша (фото)

    Мишель Терещенко с женой и ребенком

    Фото: Станислав Груздев

    Разница в возрасте между Мишелем и Еленой составляет 24 года

    Французско-украинский предприниматель и мэр Глухова Мишель Терещенко солнечный воскресный день провел вместе с семьей в Киеве.

    Журналист «Главкома» запечатлел Мишеля, его молодую жену Елену и малыша во время прогулки на Майдане Независимости. Судя по фото, семья пребывала в превосходном расположении духа.

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    Мишель Терещенко и его молодая жена вывели на публику своего малыша (фото)
    Мишель Терещенко и его молодая жена вывели на публику своего малыша (фото)
    Мишель Терещенко и его молодая жена вывели на публику своего малыша (фото)
    Фото: Станислав Груздев

    Напомним, потомок знаменитого аристократического рода Терещенко Мишель Терещенко женился на бывшей депутке Киевского облсовета, председателе общественной организации «Киевляне для киевлян» Елене Еськино в 2016 году.

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    киевляне мэр семья
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