Мишель Терещенко и его молодая жена вывели на публику своего малыша (фото)



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Мишель Терещенко с женой и ребенком Фото: Станислав Груздев

Разница в возрасте между Мишелем и Еленой составляет 24 года

Французско-украинский предприниматель и мэр Глухова Мишель Терещенко солнечный воскресный день провел вместе с семьей в Киеве.

Журналист «Главкома» запечатлел Мишеля, его молодую жену Елену и малыша во время прогулки на Майдане Независимости. Судя по фото, семья пребывала в превосходном расположении духа.

Напомним, потомок знаменитого аристократического рода Терещенко Мишель Терещенко женился на бывшей депутке Киевского облсовета, председателе общественной организации «Киевляне для киевлян» Елене Еськино в 2016 году.