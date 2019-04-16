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    Жизнь

    Муж Сальмы Хайек пообещал $112 миллионов на восстановление собора Парижской Богоматери

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    Муж Сальмы Хайек пообещал $112 миллионов на восстановление собора Парижской Богоматери

    Французский миллиардер отозвался на призыв президента Франции Эммануэля Макрона.

    Слова поддержки в адрес правительства Франции в связи с пожаром, едва не уничтожившим одну из главных достопримечательностей Франции собора Парижской Богоматери поступают со всего мира. В социальных сетях сожаление о случившемся уже высказали лидеры многих стран мира, известные политики и общественные деятели.

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    Побывавший на месте ЧП президент Франции Эммануэль Макрон пообещал восстановить собор и попросил международной помощи для восстановления парижской достопримечательности.

    Одним из первых, кто отозвался на призыв французского лидера и публично пообещал оказать поддержку, оказался муж голливудской актрисы Сальмы Хайек, французский миллиардер Франсуа-Анри Пино. Он заявил о том, что выделит 86 миллионов фунтов стерлингов на восстановление собора после разрушительного пожара, пишет The Sun.

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    Муж Сальмы Хайек пообещал $112 миллионов на восстановление собора Парижской Богоматери
    Муж Сальмы Хайек пообещал $112 миллионов на восстановление собора Парижской Богоматери
    Муж Сальмы Хайек пообещал $112 миллионов на восстановление собора Парижской Богоматери
    Муж Сальмы Хайек пообещал $112 миллионов на восстановление собора Парижской Богоматери
    Муж Сальмы Хайек пообещал $112 миллионов на восстановление собора Парижской Богоматери
    Муж Сальмы Хайек пообещал $112 миллионов на восстановление собора Парижской Богоматери
    Муж Сальмы Хайек пообещал $112 миллионов на восстановление собора Парижской Богоматери
    Муж Сальмы Хайек пообещал $112 миллионов на восстановление собора Парижской Богоматери
    Муж Сальмы Хайек пообещал $112 миллионов на восстановление собора Парижской Богоматери
    Муж Сальмы Хайек пообещал $112 миллионов на восстановление собора Парижской Богоматери

    В эти минуты, как сообщает французское издание Le Parisien, пожар удалось локализовать. К настоящему моменту в храме полностью обрушилась крыша собора, шпиль и часы, но все же основанная конструкция здания уцелела. В борьбе с огнем были задействованы около 400 пожарных.

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