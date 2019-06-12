Настя Каменских и Потап показали, как страстно сжигают лишние килограммы после медового месяца



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Потап и Настя

Подписчики радуются новым фото молодоженов

Звездная парочка по окончании медового месяца принялась худеть. 32-летняя Настя Каменских и ее 38-летний супруг Алексей Потапенко занимаются с фитнес-тренером и много времени проводят в бассейне.

Сегодня молодожены начали бороться с набранными килограммами. Потап и Настя отправились в фитнес-клуб. Певица надела белую именную футболку со своими инициалами английскими буквами. Ее муж вышел на улицу в оранжевой футболке.

«Так прикольно рано встать летом, до жары, потренироваться и кайфовать от друг друга! Потому что вместе все легче и прикольнее, веселее и как-то по‑семейному», – пояснил Алексей.

Подписчики рэпера высказали восторг от этого кадра: «Ну, я не могу. Сколько любви и нежности теперь в твоём аккаунте», «Классные такие стали оба! Потап, мне кажется, аж помолодел», «Какие вы позитивно-счастливые», «Боже, как приятно смотреть».