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    Шоу-биз

    Настя Каменских и Потап показали, как страстно сжигают лишние килограммы после медового месяца

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    Потап и Настя - Настя Каменских и Потап показали, как страстно сжигают лишние килограммы после медового месяца
    Потап и Настя

    Подписчики радуются новым фото молодоженов

    Звездная парочка по окончании медового месяца принялась худеть. 32-летняя Настя Каменских и ее 38-летний супруг Алексей Потапенко занимаются с фитнес-тренером и много времени проводят в бассейне.

    Сегодня молодожены начали бороться с набранными килограммами. Потап и Настя отправились в фитнес-клуб. Певица надела белую именную футболку со своими инициалами английскими буквами. Ее муж вышел на улицу в оранжевой футболке.

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    Настя Каменских и Потап показали, как страстно сжигают лишние килограммы после медового месяца
    Настя Каменских и Потап показали, как страстно сжигают лишние килограммы после медового месяца
    Настя Каменских и Потап показали, как страстно сжигают лишние килограммы после медового месяца
    Настя Каменских и Потап показали, как страстно сжигают лишние килограммы после медового месяца
    Настя Каменских и Потап показали, как страстно сжигают лишние килограммы после медового месяца
    Настя Каменских и Потап показали, как страстно сжигают лишние килограммы после медового месяца
    Настя Каменских и Потап показали, как страстно сжигают лишние килограммы после медового месяца
    Настя Каменских и Потап показали, как страстно сжигают лишние килограммы после медового месяца
    Настя Каменских и Потап показали, как страстно сжигают лишние килограммы после медового месяца
    Настя Каменских и Потап показали, как страстно сжигают лишние килограммы после медового месяца
    Настя Каменских и Потап показали, как страстно сжигают лишние килограммы после медового месяца
    Настя Каменских и Потап показали, как страстно сжигают лишние килограммы после медового месяца
    Настя Каменских и Потап показали, как страстно сжигают лишние килограммы после медового месяца
    Настя Каменских и Потап показали, как страстно сжигают лишние килограммы после медового месяца
    Настя Каменских и Потап показали, как страстно сжигают лишние килограммы после медового месяца
    Настя Каменских и Потап показали, как страстно сжигают лишние килограммы после медового месяца
    Настя Каменских и Потап показали, как страстно сжигают лишние килограммы после медового месяца
    Настя Каменских и Потап показали, как страстно сжигают лишние килограммы после медового месяца
    Настя Каменских и Потап показали, как страстно сжигают лишние килограммы после медового месяца
    Настя Каменских и Потап показали, как страстно сжигают лишние килограммы после медового месяца
    Настя Каменских и Потап показали, как страстно сжигают лишние килограммы после медового месяца
    Настя Каменских и Потап показали, как страстно сжигают лишние килограммы после медового месяца
    Настя Каменских и Потап показали, как страстно сжигают лишние килограммы после медового месяца
    Настя Каменских и Потап показали, как страстно сжигают лишние килограммы после медового месяца
    Настя Каменских и Потап показали, как страстно сжигают лишние килограммы после медового месяца
    Настя Каменских и Потап показали, как страстно сжигают лишние килограммы после медового месяца
    Настя Каменских и Потап показали, как страстно сжигают лишние килограммы после медового месяца
    Настя Каменских и Потап показали, как страстно сжигают лишние килограммы после медового месяца

    «Так прикольно рано встать летом, до жары, потренироваться и кайфовать от друг друга! Потому что вместе все легче и прикольнее, веселее и как-то по‑семейному», – пояснил Алексей.

    Подписчики рэпера высказали восторг от этого кадра: «Ну, я не могу. Сколько любви и нежности теперь в твоём аккаунте», «Классные такие стали оба! Потап, мне кажется, аж помолодел», «Какие вы позитивно-счастливые», «Боже, как приятно смотреть».

     

    Настя Каменских певица Потап
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