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    Жизнь

    На Гавайях планируют запретить продажу сигарет жителям моложе 100 лет

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    unsplash / @drkleppy - На Гавайях планируют запретить продажу сигарет жителям моложе 100 лет
    unsplash / @drkleppy

    Возрастные ограничения не распространяются на электронные сигареты, сигары или жевательный табак

    В парламент американского штата Гавайи внесли законопроект, согласно которому каждый год возраст лиц, которым можно покупать сигареты, должен повышаться на 10 лет.

    Правительство Гавайев довольно строго относится к продаже и употреблению сигарет. Например, в 2016 году штат стал первым, в котором повысили возраст людей, которые могут купить табак, до 21 года. Теперь власти планируют запретить никотиновые изделия совсем, однако не могут это сделать сразу - для начала ей нужно скорректировать потери в бюджете, ведь ежегодно налог за продажу сигарет составляет $ 100 млн.

    Поэтому в 2020 году купить сигареты смогут лица не моложе 30-ти, в 2023-м сделать это можно будет только с 60 лет, а уже в 2024-м их будет запрещено продавать людям, которые не достигли такой круглой цифры 100.

    При этом возрастные ограничения не распространяются на электронные сигареты, сигары или жевательный табак.

    США новости здоровье правительство
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