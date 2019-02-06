На Гавайях планируют запретить продажу сигарет жителям моложе 100 лет



Розсилка ВІДПРАВИТИ

unsplash / @drkleppy

Возрастные ограничения не распространяются на электронные сигареты, сигары или жевательный табак

В парламент американского штата Гавайи внесли законопроект, согласно которому каждый год возраст лиц, которым можно покупать сигареты, должен повышаться на 10 лет.

Правительство Гавайев довольно строго относится к продаже и употреблению сигарет. Например, в 2016 году штат стал первым, в котором повысили возраст людей, которые могут купить табак, до 21 года. Теперь власти планируют запретить никотиновые изделия совсем, однако не могут это сделать сразу - для начала ей нужно скорректировать потери в бюджете, ведь ежегодно налог за продажу сигарет составляет $ 100 млн.

Поэтому в 2020 году купить сигареты смогут лица не моложе 30-ти, в 2023-м сделать это можно будет только с 60 лет, а уже в 2024-м их будет запрещено продавать людям, которые не достигли такой круглой цифры 100.

При этом возрастные ограничения не распространяются на электронные сигареты, сигары или жевательный табак.