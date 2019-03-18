Народный артист Украины Виталий Билоножко объяснил, почему нужно легализовать проституцию



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Светлана и Виталий Билоножко Ростислав Гордон, Gordonua.com

Народный артист Украины, эстрадный певец Виталий Билоножко предложил легализовать в стране проституцию

По мнению Народного артиста Украины, если мы собираемся в Европу, то нам стоит принять подобный законопроект.

«Я хочу сказать: если не получается с экономикой, сделайте легальной самую древнюю профессию. У нас и так это процветает: весь бульвар Леси Украинки, все дома возле метро сдаются почасово, посуточно. У меня даже есть знакомые, которые этим занимаются и хорошо зарабатывают. Сделайте, чтобы на этом зарабатывали. Возможно, не государство, но будет зарабатывать кто-то, кто это сделает… Чтобы не было сутенеров, чтобы это не было тайно».

По мнению Виталия Билоножко, таким образом можно исправить некоторые «моменты» в украинских семьях.

«Чтобы не было так, как бывает в семьях: он приходит с работы, есть не хочет, ее хочет, а она говорит, что у нее голова болит. И если у нее голова болит, он пошел на бульвар Леси Украинки – разговелся…», - смеясь отметил Билоножко.

Стоит отметить, супруга артиста - Светлана Билоножко полностью с согласна со своим мужем.

По материалам: Гордон.