Стало известно, кто представит Украину на «Славянском базаре 2019»



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rus-bel.online

В Киеве выбрали представителей Украины на Международный фестиваль «Славянский базар- 2019», который ежегодно проходит летом в Витебске

Ими оказались 27-летний Дмитрий Бабак (старшая возрастная категория) и 11-летний школьник Артур Галас.

В этом году заявку на национальный отбор в международном песенном конкурсе подало порядка 100 претендентов. Из них предварительно было отобрано 59 человек.

Как стало известно Scotch, многим участникам организаторы отбора вынуждены были отказать из-за некачественного музыкального материала либо ввиду возрастных ограничений. По правилам конкурса, принять участие в отборе могут артисты не старше 30 лет.

Из отобранных конкурсантов 15 сражались в старшей возрастной категории, и 44 - в младшей. Отбор претендентов на поездку четвертый год проходил в Академии А+. А оценивали конкурсантов жюри в составе: Влада Сытника, обладателя гран-при «Славянского базара-2017», Влада Багинского, представителя оргкомитета нацотбора на «Славянский базар», Олега Яковлева, музыкального продюсера телеканала «Интер», и Оксаны Пекун, певицы и телеведущей, народной артистки Украины, создательницы телепроекта «Фолк-мьюзик».

«В этом году было много очень сильных участников. Они представили весь спектр Украины - от запада до востока», - рассказал председатель жюри Влад Багинский, - Приятно удивили своей подготовкой конкурсанты из Харькова. От обилия талантов жюри даже немного растерялось, но нас в наших сомнениях спас Львов и Луганск. Ребята так исполнили свои конкурсные композиции, что у всех были мурашки ! Украина очень достойно будет представлена на Славянском Базаре 2019 « от Львова до Луганска!».

Что известно о победителях:

Дмитрий Бабак является победителем пятого сезона «Х-фактора», его тренером была Нино Катамадзе.

Родом Дима из Луганской области. Увлекается боевым самбо. Поет с 8 лет, а с 19 -на большой сцене. Сам пишет для себя музыку. Дмитрий покорил жюри нацотбора на «Славянский базар» своим исполнением песен «Кони привередливые» Высоцкого, композицией из мюзикла «Ромео и Джульетта», а также собственноручно написанной песней «Очі», которую он писал для Тины Кароль. Певица песню прослушала, но не почувствовала ее своей. Теперь ее исполняет сам автор.

«Попасть на «Славянский базар» - это мечта моего детства. Я давно слежу за этим конкурсом. Еще когда жил в Луганске и мы его смотрели вместе с бабушкой и дедушкой. И для нас это было как «Евровидение». И так в жизни бывает - теперь бабушка и дедушка будут смотреть на этом конкурсе на меня», - рассказал Дмитрий.

Победитель в младшей возрастной группе Артур Галас живет в городе Рава Русская (Львовская обл.) и учится в 6-ом классе средней школы, а также в 3-ем классе музыкальной. В этом году он уже успел принять участие в слепых прослушивания популярного вокального шоу «Голос. Діти», но к нему не повернулись судьи. Мальчик не унывал. И как награда за усердие и веру в себя - победа в отборе на «Славянский базар».

«Каждое поражение переходит в победу», - говорит Артур. - Когда я проигрываю, мне не грустно. Это не беда!».

Готовиться к конкурсу Артуру помогала преподаватель по вокалу и мама. В свободное от занятий время мальчик увлеченно собирает кубик Рубика. Кумирами Артура на сцене являются Тина Кароль и Александр Пономарев.