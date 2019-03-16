Участники «Евровидения-2019»: представитель Португалии Конан Осирис



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Певец выступит на сцене в Тель-Авиве с песней «Telemóveis»

Конан Осирис – сценический псевдоним 30-летнего певца Тиаго Миранды. Он родился в Лиссабоне 5 января, в тот же день, что и Хаяо Миядзаки, режиссер мультфильма «Конан – мальчик из будущего», который вдохновил артиста на псевдоним. Вторая часть прозвища певца Осирис – бог возрождения, царь загробного мира в древнеегипетской мифологии.

Конан – многогранный артист, который не только поет, но и танцует, выступает как композитор и продюсер. По словам певца, кроме того, что он изучал искусство и дизайн в университете, он внимательно наблюдал и постигал жизнь людей, работая в самом культовом секс-шопе в Лиссабоне.

Конан дебютировал в 2014 году с инструментальным альбомом под названием Silk. Затем, в 2016 году, вышел его альбом Música Normal (Normal Music), о котором он заявил: «Нормальная музыка - это любая музыка, которая может быть воспринята живым существом. Нормальная музыка - это музыка, подходящая для всего, что вы хотите сделать: смеяться, плакать, танцевать, путешествовать, принимать душ»

2 марта 2019 года Конан с песней «Telemóveis» победил в «Festival da Canção» и получил право представлять Португалию на конкурсе песни «Евровидение-2019» в Тель-Авиве.