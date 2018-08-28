Народный депутат Сергей Высоцкий от «Народного фронта» женился



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Сергей Высоцкий и Юлия Товт

Об этом депутат рассказал в соцсети

Украинский народный депутат от фракции «Народный фронт» Сергей Высоцкий женился на своей возлюбленной.

Об этом 33-летний нардеп рассказал на своей странице в соцсети и опубликовал несколько снимков.

«Такие дела», - так подписал снимки Высоцкий.

Избранницей депутата стала стилист Юлия Товт. Стоит отметить, что пара отказалась от традиционных свадебных нарядов. На снимках Сергей Высоцкий запечатлен в белой рубашке без галстука, а невеста в стильном платье с оригинальной вышивкой на груди.

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