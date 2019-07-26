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    Жизнь

    Настя Каменских в сладком образе появилась на фестивале в Баку

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    <p>Настя Каменских</p> <p>instagram.com/kamenskux/</p> - Настя Каменских в сладком образе появилась на фестивале в Баку

    Настя Каменских

    instagram.com/kamenskux/

    Для выхода в свет певица выбрала эффектный образ

    32-летняя Настя Каменских стала гостьей международного музыкального фестиваля «Жара», который стартовал в Баку. На церемонию открытия фестиваля Настя пришла в облегающем розовом платье-бюстье с черными полосами, похожими на зебру, и в таком же жакете. В наряде звезды была еще одна изюминка: стоило провести рукой по розовым пайеткам, как они переворачивались другой стороной ярко-желтого цвета. Каменских дополнила образ простыми заколками в тон наряда и черными босоножками.

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    Настя Каменских в сладком образе появилась на фестивале в Баку
    Настя Каменских в сладком образе появилась на фестивале в Баку
    Настя Каменских в сладком образе появилась на фестивале в Баку
    Настя Каменских в сладком образе появилась на фестивале в Баку
    Настя Каменских в сладком образе появилась на фестивале в Баку
    Настя Каменских в сладком образе появилась на фестивале в Баку
    Настя Каменских в сладком образе появилась на фестивале в Баку
    Настя Каменских в сладком образе появилась на фестивале в Баку
    Настя Каменских в сладком образе появилась на фестивале в Баку
    Настя Каменских в сладком образе появилась на фестивале в Баку
    Настя Каменских в сладком образе появилась на фестивале в Баку
    Настя Каменских в сладком образе появилась на фестивале в Баку
    Настя Каменских в сладком образе появилась на фестивале в Баку
    Настя Каменских в сладком образе появилась на фестивале в Баку
    Настя Каменских в сладком образе появилась на фестивале в Баку
    Настя Каменских в сладком образе появилась на фестивале в Баку
    Настя Каменских в сладком образе появилась на фестивале в Баку
    Настя Каменских в сладком образе появилась на фестивале в Баку
    Настя Каменских в сладком образе появилась на фестивале в Баку
    Настя Каменских в сладком образе появилась на фестивале в Баку
    Настя Каменских в сладком образе появилась на фестивале в Баку
    Настя Каменских в сладком образе появилась на фестивале в Баку
    Настя Каменских в сладком образе появилась на фестивале в Баку
    Настя Каменских в сладком образе появилась на фестивале в Баку
    Настя Каменских в сладком образе появилась на фестивале в Баку
    Настя Каменских в сладком образе появилась на фестивале в Баку
    Настя Каменских в сладком образе появилась на фестивале в Баку
    Настя Каменских в сладком образе появилась на фестивале в Баку
    Настя Каменских в сладком образе появилась на фестивале в Баку
    Настя Каменских в сладком образе появилась на фестивале в Баку
    Настя Каменских в сладком образе появилась на фестивале в Баку
    Настя Каменских в сладком образе появилась на фестивале в Баку
    Настя Каменских в сладком образе появилась на фестивале в Баку
    Настя Каменских в сладком образе появилась на фестивале в Баку
    Настя Каменских в сладком образе появилась на фестивале в Баку
    Настя Каменских в сладком образе появилась на фестивале в Баку
    Настя Каменских в сладком образе появилась на фестивале в Баку
    Настя Каменских в сладком образе появилась на фестивале в Баку
    Настя Каменских в сладком образе появилась на фестивале в Баку
    Настя Каменских в сладком образе появилась на фестивале в Баку
    Настя Каменских в сладком образе появилась на фестивале в Баку
    instagram.com/kamenskux/

     «На международном фестивале «Жара» в Баку по‑настоящему горячо и очень жарко. Невероятная атмосфера, безумно теплый прием артистов со всех уголков мира и только самые положительные эмоции! Сегодня я сладкая пина колада», – написала певица в Instagram.

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    Настя Каменских певица
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