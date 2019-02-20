Натали Портман засекли возле отеля, где проходила закрытая вечеринка Меган Маркл



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Натали Портман

Несколько дней назад в прессе появились слухи о том, что Меган Маркл отправилась в тайную поездку к себе на родину

Минувшим днем 37-летняя Натали Портман стала мишенью для папарацци из-за Меган Маркл, которая накануне прилетела в США, чтобы провести традиционный baby shower, и совершенно случайно остановилась в той же самой гостинице, что и Натали вместе с семьей.

Именно по этой самой причине на выходе из отеля Портман, а также ее муж и дети оказались окружены десятками репортеров, которые много часов дежурили у дверей, ожидая появления беременной герцогини Сассекской.

Напомним, что несколько дней назад в прессе появились слухи о том, что Меган Маркл отправилась в тайную поездку к себе на родину. Накануне герцогиня официально появилась на публике, тем самым подтвердив эти домыслы. Известно, что в Нью-Йорк Меган приехала ради встречи с Сереной Уильямс, Эбигейл Спенсер, Принкой Чопрой, Джессикой Малруни и другими друзьями - вместе с ними накануне родов (которые должны состояться уже в мае) герцогиня провела традиционную вечеринку baby shower.

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