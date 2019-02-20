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    Жизнь

    Натали Портман засекли возле отеля, где проходила закрытая вечеринка Меган Маркл

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    Натали Портман - Натали Портман засекли возле отеля, где проходила закрытая вечеринка Меган Маркл
    Натали Портман

    Несколько дней назад в прессе появились слухи о том, что Меган Маркл отправилась в тайную поездку к себе на родину

    Минувшим днем 37-летняя Натали Портман стала мишенью для папарацци из-за Меган Маркл, которая накануне прилетела в США, чтобы провести традиционный baby shower, и совершенно случайно остановилась в той же самой гостинице, что и Натали вместе с семьей.

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    Именно по этой самой причине на выходе из отеля Портман, а также ее муж и дети оказались окружены десятками репортеров, которые много часов дежурили у дверей, ожидая появления беременной герцогини Сассекской.

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    Напомним, что несколько дней назад в прессе появились слухи о том, что Меган Маркл отправилась в тайную поездку к себе на родину. Накануне герцогиня официально появилась на публике, тем самым подтвердив эти домыслы. Известно, что в Нью-Йорк Меган приехала ради встречи с Сереной Уильямс, Эбигейл Спенсер, Принкой Чопрой, Джессикой Малруни и другими друзьями - вместе с ними накануне родов (которые должны состояться уже в мае) герцогиня провела традиционную вечеринку baby shower.

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    Натали Портман засекли возле отеля, где проходила закрытая вечеринка Меган Маркл
    Натали Портман засекли возле отеля, где проходила закрытая вечеринка Меган Маркл
    Натали Портман засекли возле отеля, где проходила закрытая вечеринка Меган Маркл
    Натали Портман засекли возле отеля, где проходила закрытая вечеринка Меган Маркл
    Натали Портман засекли возле отеля, где проходила закрытая вечеринка Меган Маркл
    Натали Портман засекли возле отеля, где проходила закрытая вечеринка Меган Маркл
    Натали Портман засекли возле отеля, где проходила закрытая вечеринка Меган Маркл
    Натали Портман засекли возле отеля, где проходила закрытая вечеринка Меган Маркл
    Натали Портман засекли возле отеля, где проходила закрытая вечеринка Меган Маркл
    Натали Портман засекли возле отеля, где проходила закрытая вечеринка Меган Маркл

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    дети Меган Маркл
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