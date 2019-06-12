Наталья Валевская: Сегодня я узнаю, смогу ли я стать мамой



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Наталья Валевская

Украинская певица откровенно рассказала о женских проблемах в соцсети

Известная украинская певица Наталья Валевская снова оказалась в клинике. Как сообщила артистка в соцсети, сегодня ее ждет не очень приятная процедура, но очень важная в ее жизни.

«Сегодня меня ждет процедура, которая покажет, смогу ли я стать мамой или нет. Процедура болезненная, но мне ее буду делать под общим наркозом. Такой у меня путь к материнству», - написала Валевская в сети.

Напомним, что в феврале этого года украинская певица откровенно рассказала о том, что долгое время не могла забеременеть.

«В какой-то момент я поняла, что больше всего в жизни я хочу стать матерью. И уже много лет, к сожалению, эта мечта остается только мечтой. Однако я не собираюсь сдаваться и решительно настроена. Важно, чтобы Бог послал специалиста, который правильно поставит диагноз и назначит эффективное лечение. Я много лет уже обращаюсь к лучшим специалистам и свято верю, что все сделано по укреплению здоровья, принесет столь желанный результат, и Господь подарит нам ребенка. Поэтому сознательно делаю следующий шаг и ложусь на операцию ради своего здоровья и для здоровья нашего будущего малыша», - отметила Наталья Валевская.