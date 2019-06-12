Алина Гросу рассказала, сколько детей хочет от своего мужа



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Алина Гросу

Звезда рассказала о своем муже

Певица Алина Гросу дала первое интервью в качестве замужней женщины. В нем артистка рассказала о добродетели и недостатки своего новоиспеченного мужа Александра, и о том, сколько детей хочет ему родить.

Алина поговорила об этом с изданием «Ваш модный журнал».

Как рассказала певица, они с Сашей сначала просто дружили, пока не ни взглянули друг на друга другим взглядом.

«Когда я впервые увидела будущего мужа, то подумала: «Какой же умный парень, наверное еще тот зануда. Нам с ним не по пути ... Никогда бы не хотела себе такого мужа». Потом оказалось, что я кардинально не права. Саша действительно очень мудрый, умный молодой человек, но и чувство юмора у него на высшем уровне. Нам очень интересно вместе», - поделилась она.

«В отношениях с любимым я никогда не позволяю себе брать бразды правления в семье в свои руки. Он мужчина с большой буквы «М». Настоящий лидер», - призналась 24-летняя Гросу.

Джерело: Табло ID