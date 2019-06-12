  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Алина Гросу рассказала, сколько детей хочет от своего мужа

    • Розсилка
    Алина Гросу&nbsp; - Алина Гросу рассказала, сколько детей хочет от своего мужа
    Алина Гросу 

    Звезда рассказала о своем муже

    Певица Алина Гросу дала первое интервью в качестве замужней женщины. В нем артистка рассказала о добродетели и недостатки своего новоиспеченного мужа Александра, и о том, сколько детей хочет ему родить.

    Алина поговорила об этом с изданием «Ваш модный журнал».

    Как рассказала певица, они с Сашей сначала просто дружили, пока не ни взглянули друг на друга другим взглядом.

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    Алина Гросу рассказала, сколько детей хочет от своего мужа
    Алина Гросу рассказала, сколько детей хочет от своего мужа
    Алина Гросу рассказала, сколько детей хочет от своего мужа
    Алина Гросу рассказала, сколько детей хочет от своего мужа
    Алина Гросу рассказала, сколько детей хочет от своего мужа
    Алина Гросу рассказала, сколько детей хочет от своего мужа

    «Когда я впервые увидела будущего мужа, то подумала: «Какой же умный парень, наверное еще тот зануда. Нам с ним не по пути ... Никогда бы не хотела себе такого мужа». Потом оказалось, что я кардинально не права. Саша действительно очень мудрый, умный молодой человек, но и чувство юмора у него на высшем уровне. Нам очень интересно вместе», - поделилась она.

    «В отношениях с любимым я никогда не позволяю себе брать бразды правления в семье в свои руки. Он мужчина с большой буквы «М». Настоящий лидер», - призналась 24-летняя Гросу.

     

    Джерело: Табло ID

    певица Алина Гросу
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ