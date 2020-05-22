Невероятно: песни для мультфильмов Disney пишут по одинаковым шаблонам



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Всего удалось насчитать 18 шаблонов

Песни для мультфильмов, созданных студией Disney, оказались написаны по одинаковым шаблонам. Об этом журналист Джастин МакЭлрой рассказал в своем Твиттере.

Всего ему удалось насчитать 18 шаблонов, а также составить таблицу, в которой все композиции были распределены по категориям. Среди отмеченных журналистом закономерностей оказалось то, что злодеи, как правило, исполняют песни после главных персонажей.

МакЭлрой выделил 26 песен из категории «Это фильм», которые отражали тему картины или ее название и звучали в начале. Кроме того, они начинались с исполнения хором или закадровым вокалом. Столько же песен попали в раздел «Я хочу». Их пели главные герои в качестве монолога, выражая через текст свои заветные желания.

В категории «Вот что я скажу» оказалась 21 песня. Их отличало то, что в них персонажи выражали свое жизнерадостное настроение и восторг и зачастую в хвастливой манере.

17 треков отнесли к шаблону «Не унывай, дружок». В них второстепенные персонажи, находящиеся в хороших отношениях с главными, призывали сохранять позитив, сопровождая пение танцами и активными движениями.