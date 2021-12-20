Невероятный образ: звезда «Матрицы» Кэрри-Энн Мосс на премьере фильма в Сан-Франциско (фото)

Кэрри-Энн Мосс и Киану Ривз на зеленой дорожке премьеры фильма «Матрица: Воскрешение»

Кэрри-Энн Мосс и Киану Ривз на зеленой дорожке премьеры фильма «Матрица: Воскрешение»

Для выхода на зеленую дорожу события голливудская актриса выбрала эффектное платье в стиле «Матрицы" от Oscar de la Renta

На выходных в Сан-Франциско состоялась премьера новой части «Матрицы». Продолжение фантастической эпопеи вышло под названием «Матрица: Воскрешение».

На зеленую дорожку события прибыли главные герои киносаги: Киану Ривз, Кэрри-Энн Мосс, Джада Пинкетт Смит, Приянка Чопра Джонас, Нил Патрик Харрис и многие другие.

Все внимание к себе приковала исполнительница роли Тринити – актриса Кэрри-Энн Мосс. Звезда вышла к поклонникам в шикарном платье Oscar de la Renta, созданном брендом специально для нее.

Фото: the matrix movie

Вечерний наряд был украшен декором в виде зелено-серебристых блесток, напоминающий цифровой дождь.

На странице Oscar de la Renta в Intagram опубликовали процесс создания платья из тончайшего шелка, украшенного плисированной накидкой.

Напомним, в украинский прокат «Матрица: Воскрешение» выходит уже 23 декабря. Научно-фантастический боевик, снятый Ланой Вачовски, стал четвёртой картиной в серии «Матрица».

Ранее, вышел финальный трейлер к фильму «Матрица: Воскрешение». Он был опубликован на YouTube-канале Warner Bros. Pictures.