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    Невероятный образ: звезда «Матрицы» Кэрри-Энн Мосс на премьере фильма в Сан-Франциско (фото)

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    Кэрри-Энн Мосс и Киану Ривз на зеленой дорожке премьеры фильма&nbsp;&laquo;Матрица: Воскрешение&raquo; - Невероятный образ: звезда «Матрицы» Кэрри-Энн Мосс на премьере фильма в Сан-Франциско (фото)
    Кэрри-Энн Мосс и Киану Ривз на зеленой дорожке премьеры фильма «Матрица: Воскрешение»
    Фото: the matrix movie

    Для выхода на зеленую дорожу события голливудская актриса выбрала эффектное платье в стиле «Матрицы" от Oscar de la Renta

    На выходных в Сан-Франциско состоялась премьера новой части «Матрицы». Продолжение фантастической эпопеи вышло под названием «Матрица: Воскрешение».

    На зеленую дорожку события прибыли главные герои киносаги: Киану Ривз, Кэрри-Энн Мосс, Джада Пинкетт Смит, Приянка Чопра Джонас, Нил Патрик Харрис и многие другие.

    Все внимание к себе приковала исполнительница роли Тринити – актриса Кэрри-Энн Мосс. Звезда вышла к поклонникам в шикарном платье Oscar de la Renta, созданном брендом специально для нее.

    Фото: the matrix movie
    Фото: the matrix movie

    Вечерний наряд был украшен декором в виде зелено-серебристых блесток, напоминающий цифровой дождь.

    На странице Oscar de la Renta в Intagram опубликовали процесс создания платья из тончайшего шелка, украшенного плисированной накидкой.

    Напомним, в украинский прокат «Матрица: Воскрешение» выходит уже 23 декабря. Научно-фантастический боевик, снятый Ланой Вачовски, стал четвёртой картиной в серии «Матрица».

    Ранее, вышел финальный трейлер к фильму «Матрица: Воскрешение». Он был опубликован на YouTube-канале Warner Bros. Pictures.

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    Теги: кино актриса
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    Невероятный образ: звезда «Матрицы» Кэрри-Энн Мосс на премьере фильма в Сан-Франциско (фото)