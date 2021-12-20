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    Коридор позора: в Киеве таки выступил скандальный рэпер Баста

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    Посетители концерта Басты говорят, что для них музыка вне политики - Коридор позора: в Киеве таки выступил скандальный рэпер Баста

    Посетители концерта Басты говорят, что для них музыка вне политики

    фото из открытых источников

    Ранее певцу был запрещен въезд в Украину

    Вчера на киевском концерте скандально известного российского рэпера Басты не обошлось без инцидентов. Об этом рассказали в ТСН. Ранок.

    На входе в концертный зал посетителей мероприятия встречали с плакатами. В частности, таким: «Баста = Путин». Российскому рэперу из-за выступлений в оккупированном Крыму и участии в пропагандистском кино, оправдывающем российскую агрессию, запрещали въезд в Украину на четыре года. Впрочем, срок запрета истек еще в августе прошлого года, а в Службе безопасности Украины его не продлили. Именно поэтому российский певец с того времени уже во второй раз приехал в Украину.

    Посетители концерта Басты говорят, что для них музыка вне политики.

    Теги: кино российский певец Въезд в Украину
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    Коридор позора: в Киеве таки выступил скандальный рэпер Баста