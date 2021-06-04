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    Стало известно, когда покажут новую киноадаптацию «Черепашек-ниндзя»

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    Стало известно, когда покажут новую киноадаптацию «Черепашек-ниндзя»

    Режиссером картины стал Джефф Роу, ранее работавший над мультсериалом «Гравити Фолз»

    Актер Сет Роген, ставший продюсером нового фильма о черепашках-ниндзя, опубликовал в инстаграме страницу из дневника Леонардо и намекнул на дату премьеры картины — 11 августа 2023 года.

    Среди заметок одной из четырех черепашек — химические элементы таблицы Менделеева, слова «честь», «верность» и «дисциплина» и небольшие зарисовки на полях.

    Кроме того, Леонардо написал, что ему нужно «извиниться перед Эйприл» — журналисткой, которая помогает черепашкам-ниндзя бороться с преступностью.

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    О перезапуске «Черепашек ниндзя» впервые стало известно в июле прошлого года. Над проектом работают Nickelodeon и Point Grey Pictures, которую возглавляют Сет Роген, Эван Голдберг и Джеймс Уивер.

    Ранее «Скотч» сообщал, сколько предлагали за интим с Дашей Астафьевой. Продюсер впервые озвучил бешеную сумму.

    По словам продюсера, его подопечные часто получали такие предложения, однако не соглашались на них.

    «Почему? Потому что это совсем другой бизнес и совсем другой профиль, с которым я никогда не хотел иметь ничего общего», – сказал Никитин

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    Теги: знаменитости кино шоу-бизнес
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    Стало известно, когда покажут новую киноадаптацию «Черепашек-ниндзя»