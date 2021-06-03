Рианна снялась в белье собственного бренда лишила фанатов сна (фото)

Фанаты восхитились внешним видом исполнительницы в комментариях

Американская поп-исполнительница и предпринимательница Рианна снялась в нижнем белье собственного бренда Savage X Fenty и взволновала поклонников. Серия фотографий появилась на ее странице в Instagram.

33-летнюю знаменитость запечатлели в оранжевом полупрозрачном комплекте белья, состоящем из бюстгальтера без бретелей и стрингов. Ее образ дополнили белые босоножки на шпильках с искусственным мехом, серьги, кольца, браслеты и цепи на шее. «Три минуты думала над тем, как мне подписать эти фотографии. Поняла, что мне нечего сказать», — подписала она пост, набравший 5,6 миллиона лайков.

Фанаты восхитились внешним видом исполнительницы в комментариях. «У меня нет слов, ты просто восхитительна!», «Я люблю тебя, моя королева!», «Сногсшибательное тело!», «У меня мурашки по коже от твоей красоты!», «Ты сумасшедше сексуальна!» — писали они.

Ранее «Скотч» сообщал, сколько предлагали за интим с Дашей Астафьевой. Продюсер впервые озвучил бешеную сумму.

По словам продюсера, его подопечные часто получали такие предложения, однако не соглашались на них.

«Почему? Потому что это совсем другой бизнес и совсем другой профиль, с которым я никогда не хотел иметь ничего общего», – сказал Никитин

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