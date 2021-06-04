Каменских откровенно высказалась о разводе Позитива: «Естественно, я знала»

Девушки всегда помогают друг другу во всех ситуациях

Известная украинская певица Настя Каменских рассказала, как у нее сложились отношения с сыном Алексея Потапенко от первого брака и как она отнеслась к разводу Позитива с ее лучшей подругой дизайнером Анной Андрийчук.

Об этом она рассказала в интервью Dorotye.

Артистка призналась, что уже давно знала о проблемах, которые были в семье Позитива и Анны Андрийчук.

«Естественно, я знала. Это их жизнь, их история. Аня переживала как любая женщина. Это тяжело, это пустота. Потому что есть определенный этап жизни, ты живешь, живешь, живешь, тебе надо перевернуть страницу и нарисовать себе новый этап жизни. Поэтому это было сложно. Как поддерживала? Любовью» - рассказала артистка.

Каменских также отметила, что с Андрийчук могут часами вести беседы по телефону. Кроме того, девушки всегда помогают друг другу во всех ситуациях.

Их совместная поездка в Мексику была для того, чтобы отвлечься от переживаний, связанных с разводом Андрийчук.

Ранее «Скотч» сообщал, сколько предлагали за интим с Дашей Астафьевой. Продюсер впервые озвучил бешеную сумму.

По словам продюсера, его подопечные часто получали такие предложения, однако не соглашались на них.

«Почему? Потому что это совсем другой бизнес и совсем другой профиль, с которым я никогда не хотел иметь ничего общего», – сказал Никитин