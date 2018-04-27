Официально объявлено имя третьего ребенка Кейт Миддлтон

Имя мальчика не совпало с предварительными прогнозами прессы и общественности

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон и ее супруг принц Уильям назвали своего третьего ребенка Луи Артур Чарльз. Официальное обращение к нему сопровождается приставкой «ваше величество». Имя младенца было оглашено на четвертый день после его появления на свет, чтобы избежать лишних домыслов общественности. Ранее же западные СМИ



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Принц Уильям и Кейт Миддлтон с третьим ребенком

Имя мальчика не совпало с предварительными прогнозами прессы и общественности

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон и ее супруг принц Уильям назвали своего третьего ребенка Луи Артур Чарльз. Официальное обращение к нему сопровождается приставкой «ваше величество». Имя младенца было оглашено на четвертый день после его появления на свет, чтобы избежать лишних домыслов общественности.

Ранее же западные СМИ распространили информацию, что королевская семья решила назвать сына Альбертом, эту тайну на официальном сайте якобы «случайно раскрыл» Букингемский дворец. Однако информация оказалась недостоверной.

Напомним, через два дня после рождения сына принц Уильям посетил Вестминстерское аббатство, где настоятель церкви Джерри Матепара пошутил по поводу долгожданного имени новорожденного ребенка, пожелав, чтобы мальчика назвали Джерри.

Это имя якобы понравилось принцу Уильяму, что также стало причиной различный доводов и слухов.

Джерело: Обозреватель