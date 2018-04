Третий ребенок Кейт Миддлтон принесет в казну Великобритании $70 млн

Доход обеспечен огромным количеством сувениров, которые выпущены в связи с рождением принца Луи Артура Чарльза

23 апреля у британского принца Уильяма и его жены Кейт Миддлтон родился третий ребенок. Он получил имя Луи Артур Чарльз. Маркетологи использовали это событие для выпуска целого ряда товаров, связанных с новорожденным принцем.



Принц Уильям, Кейт Миддлтон и принц Луи Артур Чарльз

23 апреля у британского принца Уильяма и его жены Кейт Миддлтон родился третий ребенок. Он получил имя Луи Артур Чарльз. Маркетологи использовали это событие для выпуска целого ряда товаров, связанных с новорожденным принцем.

Уже сейчас в продаже в Великобритании появилась официальная сувенирная продукция, посвященная новорожденному. Она сразу же потеснила по популярности сувениры к предстоящей свадьбе принца Гарри и Меган Маркл, которая состоится 19 мая.

Так, коллекцию королевского фарфора пополнили тарелка за 49 фунтов ($67) и кружка за 39 фунтов ($54) с изображением льва и единорога и надписью Welcome to our new royal baby («Поздравляем нашего нового королевского малыша»).

Все товары, включая плюшевых медведей за 125 фунтов ($172), были раскуплены в течение суток. Популярностью пользовалось и голубое платье принцессы Шарлотты бренда Little Alice London, в котором она появилась в больнице, чтобы познакомиться с маленьким братом. Все экземпляры платья также были мгновенно приобретены желающими.

Между тем, по прогнозам аналитиков, новорожденный член королевской семьи сможет обогатить казну Великобритании на весьма значительную сумму. Благодаря малышу, еще до того, как ему исполнится год, экономика страны увеличится на 50 млн фунтов стерлингов ($68 млн). Приток средств ожидается от продажи сувениров с изображением королевских детей, брендированных снэков и напитков, а также детских автомобильных кресел.

Кроме того, миллионы туристов посещают Великобританию перед рождением наследников. Факт появления ребенка в монаршей семье традиционно закрепляется 62 залпами из пушек крепости Тауэр и 41 пушечным салютом из парка рядом с Букингемским дворцом. Чтобы остановиться на ночь в гостиничном номере с видом на это действо, необходимо выложить около 4 тыс. фунтов стерлингов ($5,5 тыс.).

