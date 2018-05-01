Известная украинская телеведущая показала первое фото новорожденной дочки

Лилия Ребрик во второй раз стала мамой

Украинская телеведущая родила дочку, которую назвали Полиной. Этой радостной новостью телеведущая поделилась со своими друзьями и поклонниками в соцсети. «Счастливая ночь! 30 апреля 2.24 ночи... Дикая Полина Андреевна. Наша «дикая семейка» стала еще на 4 кг счастливее», - так подписала нежный снимок Лилия Ребрик.



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Лилия Ребрик с мужем и дочкой

Лилия Ребрик во второй раз стала мамой

Украинская телеведущая родила дочку, которую назвали Полиной.

Этой радостной новостью телеведущая поделилась со своими друзьями и поклонниками в соцсети.

«Счастливая ночь! 30 апреля 2.24 ночи... Дикая Полина Андреевна. Наша «дикая семейка» стала еще на 4 кг счастливее», - так подписала нежный снимок Лилия Ребрик.

Напомним, что украинская телеведущая не скрывала ни пол, ни имя будущего ребенка.

По словам Ребрик, решение о том, как они назовут девочку принимали всей семьей.

«Дочка очень ждала появления на свет малышки, она понимала, что будет старшей сестрой, и именно она предложила имя Полина. Нам оно очень понравилось, и мы с радостью поддержали ее идею», – отметила в одном из интервью Лилия Ребрик.