Известная украинская телеведущая показала первое фото новорожденной дочки
- Сьогодні, 08:01
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Лилия Ребрик с мужем и дочкой
Лилия Ребрик во второй раз стала мамой
Украинская телеведущая родила дочку, которую назвали Полиной.
Этой радостной новостью телеведущая поделилась со своими друзьями и поклонниками в соцсети.
«Счастливая ночь! 30 апреля 2.24 ночи... Дикая Полина Андреевна. Наша «дикая семейка» стала еще на 4 кг счастливее», - так подписала нежный снимок Лилия Ребрик.
Напомним, что украинская телеведущая не скрывала ни пол, ни имя будущего ребенка.
По словам Ребрик, решение о том, как они назовут девочку принимали всей семьей.
«Дочка очень ждала появления на свет малышки, она понимала, что будет старшей сестрой, и именно она предложила имя Полина. Нам оно очень понравилось, и мы с радостью поддержали ее идею», – отметила в одном из интервью Лилия Ребрик.