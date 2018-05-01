  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
    Шоу-биз

    Известная украинская телеведущая показала первое фото новорожденной дочки

    Лилия Ребрик во второй раз стала мамой
    Украинская телеведущая родила дочку, которую назвали Полиной. Этой радостной новостью телеведущая поделилась со своими друзьями и поклонниками в соцсети. «Счастливая ночь! 30 апреля 2.24 ночи... Дикая Полина Андреевна. Наша «дикая семейка» стала еще на 4 кг счастливее», - так подписала нежный снимок Лилия Ребрик.
    • Сьогодні, 08:01
    • Розсилка
    Лилия Ребрик с мужем и дочкой
    Лилия Ребрик с мужем и дочкой

    Лилия Ребрик во второй раз стала мамой

    Украинская телеведущая родила дочку, которую назвали Полиной.

    Этой радостной новостью телеведущая поделилась со своими друзьями и поклонниками в соцсети.

    «Счастливая ночь! 30 апреля 2.24 ночи... Дикая Полина Андреевна. Наша «дикая семейка» стала еще на 4 кг счастливее», - так подписала нежный снимок Лилия Ребрик.

    Напомним, что украинская телеведущая не скрывала ни пол, ни имя будущего ребенка.

    По словам Ребрик, решение о том, как они назовут девочку принимали всей семьей.

    «Дочка очень ждала появления на свет малышки, она понимала, что будет старшей сестрой, и именно она предложила имя Полина. Нам оно очень понравилось, и мы с радостью поддержали ее идею», – отметила в одном из интервью Лилия Ребрик.

    Читайте також
    знаменитости дети звезд
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ