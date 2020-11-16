Обнаженные немецкие модели украсили рыболовный календарь (фото)

Девушки прикрылись большим уловом

Немецкий магазин рыболовных товаров Carponizer в очередной раз доказал, что отдел маркетинга не просто так получает свои деньги. Ребята постарались и приготовили подарок к Новому году для всех любителей отдохнуть на природе. С их помощью вышел особый рыбный календарь, на каждой странице которого представлен огромный и красивый карп. Вот только есть один нюанс, из-за которого на такой улов мало кто обращает внимание.

Здоровенной рыбиной в календаре обычно хвастаются модели, которые, видимо, чтобы не намочить одежду, предстают в максимально обнажённом виде. Девушки стоят или сидят в воде и, чтобы соблюсти хоть какие-то приличия, прикрывают карпами все пикантные места. Такие календари выходили уже девять раз с перерывами и каждый раз вызывали настоящий ажиотаж в магазинах,

Ранее «Скотч» показывал фото 58-летней полисвумен, которая бросила работу и ушла в порноиндустрию.

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