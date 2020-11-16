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    Жизнь

    Эта девушка успешно пишет программы, но от ее фото сойдет с ума любой программист

    • Розсилка
    29-летняя программистка из США Кристин Мэй - Эта девушка успешно пишет программы, но от ее фото сойдет с ума любой программист
    29-летняя программистка из США Кристин Мэй
    instagram.com/christinee_maee/

    Красота и ум нередко идут рука об руку

    29-летней Кристин Мэй из США приходится разрываться между двумя абсолютно разными профессиями. Девушка занимается веб-разработками и параллельно участвует в горячих фотосессиях, блистая на обложках Playboy.

    Однако вслед за успехом пришли проблемы. По словам Кристин, коллеги-программисты считают ее слишком сексуальной для ее работы. В модельной среде, наоборот, думают, что девушка чересчур умная, и не очень дружелюбно ее принимают, пишет Daily Star.

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    Эта девушка успешно пишет программы, но от ее фото сойдет с ума любой программист
    Эта девушка успешно пишет программы, но от ее фото сойдет с ума любой программист
    Эта девушка успешно пишет программы, но от ее фото сойдет с ума любой программист
    Эта девушка успешно пишет программы, но от ее фото сойдет с ума любой программист
    instagram.com/christinee_maee/

    Однако красавица не собирается так просто отказываться ни от одного из занятий. По ее словам, привлекательная внешность и высокие интеллектуальные способности могут отлично сочетаться.

    Сейчас я все еще веб-разработчик на полной ставке и подрабатываю как модель. Я и дальше собираюсь писать коды и создавать веб-сайты, но также хочу открыть свою собственную компанию. Быть красивой и умной не преступление

    Сейчас, помимо прочего, Кристин ведет успешный инстаграм, где уже 66 тысяч подписчиков. Девушка делится с ними откровенными снимками и советует никогда не отказываться от своих мечтаний и целей, что бы ни говорили окружающие.

    Ранее «Скотч» показывал фото 58-летней полисвумен, которая бросила работу и ушла в порноиндустрию.

    «Я очень хорошо справлялась со своей работой в полиции. Моей главной целью было помогать людям, и у меня было много обязанностей. Но спустя 17 лет я ушла, потому что это больше не приносило удовлетворения; я не была счастлива и нуждалась в переменах», - объяснила свой выбор женщина.

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    Теги: знаменитости модель самые сексуальные шоу-бизнес
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