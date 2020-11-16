Эта девушка успешно пишет программы, но от ее фото сойдет с ума любой программист

Красота и ум нередко идут рука об руку

29-летней Кристин Мэй из США приходится разрываться между двумя абсолютно разными профессиями. Девушка занимается веб-разработками и параллельно участвует в горячих фотосессиях, блистая на обложках Playboy.

Однако вслед за успехом пришли проблемы. По словам Кристин, коллеги-программисты считают ее слишком сексуальной для ее работы. В модельной среде, наоборот, думают, что девушка чересчур умная, и не очень дружелюбно ее принимают, пишет Daily Star.

Однако красавица не собирается так просто отказываться ни от одного из занятий. По ее словам, привлекательная внешность и высокие интеллектуальные способности могут отлично сочетаться.

Сейчас я все еще веб-разработчик на полной ставке и подрабатываю как модель. Я и дальше собираюсь писать коды и создавать веб-сайты, но также хочу открыть свою собственную компанию. Быть красивой и умной не преступление

Сейчас, помимо прочего, Кристин ведет успешный инстаграм, где уже 66 тысяч подписчиков. Девушка делится с ними откровенными снимками и советует никогда не отказываться от своих мечтаний и целей, что бы ни говорили окружающие.

Ранее «Скотч» показывал фото 58-летней полисвумен, которая бросила работу и ушла в порноиндустрию.

«Я очень хорошо справлялась со своей работой в полиции. Моей главной целью было помогать людям, и у меня было много обязанностей. Но спустя 17 лет я ушла, потому что это больше не приносило удовлетворения; я не была счастлива и нуждалась в переменах», - объяснила свой выбор женщина.