Тест на внимательность: Потап опубликовал фото из спортивного прошлого

Продюсер предложил поклонникам непростой «квест»

Украинский продюсер Потап напомнил, что он не только популярный артист, но и профессиональный спортсмен. Он гордиться своими достижениями в спорте, а как-то даже признался, что вырос в семье чемпионов, поэтому другого выхода, как пойти по стопам близких, у него не было. Так, рэпер поделился на странице в Instagram раритетным фото из личного архива и попросил найти его среди членов спортивной команды, что стало непростым заданием для поклонников.

«Команда «Динамо-Киев», по водному поло, чемпион Украины 1999-2000 годов, нашли меня?» - поинтересовался Потап.

instagram.com/realpotap/

Поклонники начали активно предполагать, кто же из спортсменов на фото - Потап. Некоторые посчитали, что его там нет и вовсе, но были и те, кто нашел рэпера, а продюсер подтвердил догадки. Оказалось, что юный Потап мог похвастаться густой кучерявой шевелюрой.

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