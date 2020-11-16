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    Шоу-биз

    Тест на внимательность: Потап опубликовал фото из спортивного прошлого

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    Музыкант Потап - Тест на внимательность: Потап опубликовал фото из спортивного прошлого
    Музыкант Потап
    instagram.com/realpotap/

    Продюсер предложил поклонникам непростой «квест»

    Украинский продюсер Потап напомнил, что он не только популярный артист, но и профессиональный спортсмен. Он гордиться своими достижениями в спорте, а как-то даже признался, что вырос в семье чемпионов, поэтому другого выхода, как пойти по стопам близких, у него не было. Так, рэпер поделился на странице в Instagram раритетным фото из личного архива и попросил найти его среди членов спортивной команды, что стало непростым заданием для поклонников.

    «Команда «Динамо-Киев», по водному поло, чемпион Украины 1999-2000 годов, нашли меня?» - поинтересовался Потап.

    screenshot_2_88
    instagram.com/realpotap/

    Поклонники начали активно предполагать, кто же из спортсменов на фото - Потап. Некоторые посчитали, что его там нет и вовсе, но были и те, кто нашел рэпера, а продюсер подтвердил догадки. Оказалось, что юный Потап мог похвастаться густой кучерявой шевелюрой.

    Ранее «Скотч» показывал фото 58-летней полисвумен, которая бросила работу и ушла в порноиндустрию.

    «Я очень хорошо справлялась со своей работой в полиции. Моей главной целью было помогать людям, и у меня было много обязанностей. Но спустя 17 лет я ушла, потому что это больше не приносило удовлетворения; я не была счастлива и нуждалась в переменах», - объяснила свой выбор женщина.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес Потап
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