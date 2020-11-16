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    Шоу-биз

    47-летняя супермодель показала, как развлекается с мужем в душе (видео)

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    Модель Хайди Клум и музыкант Том Каулитц - 47-летняя супермодель показала, как развлекается с мужем в душе (видео)
    Модель Хайди Клум и музыкант Том Каулитц

    Пользователи соцсети оценили видео знаменитости

    Немецкая актриса, телеведущая и бывшая супермодель Хайди Клум поделилась с подписчиками видеороликом, на котором она запечатлена в душе вместе с мужем. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте.

    На кадрах 47-летняя манекенщица стоит под водой и исполняет песню в компании своего супруга, 31-летнего гитариста группы Tokio Hotel Тома Каулитца. «Угадайте, какой фильм мы только что посмотрели?» — обратилась она к поклонникам в комментариях под постом, который собрал почти миллион лайков.

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    Публикация от Heidi Klum (@heidiklum)

    Пользователи соцсети оценили видео знаменитости. «Поете потрясающе, мне нравится!», «Супер! Вы смотрели «50 оттенков серого?», «Излучаете позитив!», «Ты выглядишь потрясающе в каждой своей публикации», — высказались они.

    Ранее «Скотч» показывал фото 58-летней полисвумен, которая бросила работу и ушла в порноиндустрию.

    «Я очень хорошо справлялась со своей работой в полиции. Моей главной целью было помогать людям, и у меня было много обязанностей. Но спустя 17 лет я ушла, потому что это больше не приносило удовлетворения; я не была счастлива и нуждалась в переменах», - объяснила свой выбор женщина.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес телеведущая
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