Одна из выбывших участниц шоу «Холостяк» призналась, что готова была ради Никиты Добрынина переехать в Украину



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Экс-участница шоу «Холостяк» Дана

Ради участия в романтичном реалити Дана приехала из Торонто в Киев

На прошлой неделе стартовал девятый сезон романтического реалити «Холостяк». Самые яркие и самоуверенные девушки пришли на проект, что бы заполучить сердце и душу одного из самых импозантных мужчин Украины - главного редактора мужского журнала Xxl Никиту Добрынина.

Среди девушек, которые попали в шоу, оказалась сексапильная Дана - жительница Торонто (США). Но во время первой церемонии роз красотке пришлось покинуть проект.

В интервью КП в Украине, Дана рассказала, что в штатах есть аналогичные проекты в США и Канаде, но ей было важно найти мужчину из Украины и именно с ним построить отношения. Кроме этого Дана призналась, что была очень поражена такому количеству красивых девушек на проекте.





Дана и Никита Добрынин

«Я была удивлена, что очень много интересных и умных девушек. С друзьями шутим, что на проекте у меня сложилась пара не с Холостяком, а с участницей. Я хорошо общаюсь с Алиной (пластический хирург, - авт.). Мы с ней переписываемся каждый день», - отметила Дана.

Стоит отметить, что если бы Никита Добрынин оставил ее в проекте и у них завязались бы романтические отношения, Дана готова была бы переехать в Украину.

«Я не исключала этого. Вообще не хочу привязывать себя к одному городу или стране. Я мечтаю, чтобы моя семья путешествовала по всему миру. Сейчас так много возможностей путешествовать и жить на несколько стран! Я не считаю проблемой то, что я живу в Канаде, а Холостяк в Украине. Если есть желание, то можно все совмещать», - призналась красотка.



