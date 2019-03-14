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    Жизнь

    Одна из выбывших участниц шоу «Холостяк» призналась, что готова была ради Никиты Добрынина переехать в Украину

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    Экс-участница&nbsp;шоу &laquo;Холостяк&raquo; Дана - Одна из выбывших участниц шоу «Холостяк» призналась, что готова была ради Никиты Добрынина переехать в Украину
    Экс-участница шоу «Холостяк» Дана

    Ради участия в романтичном реалити Дана приехала из Торонто в Киев

    На прошлой неделе стартовал девятый сезон романтического реалити «Холостяк». Самые яркие и самоуверенные девушки пришли на проект, что бы заполучить сердце и душу одного из самых импозантных мужчин Украины - главного редактора мужского журнала Xxl Никиту Добрынина

    Среди девушек, которые попали в шоу, оказалась сексапильная Дана - жительница Торонто (США). Но во время первой церемонии роз красотке пришлось покинуть проект. 

    В интервью КП в Украине, Дана рассказала, что в штатах есть аналогичные проекты в США и Канаде, но ей было важно найти мужчину из Украины и именно с ним построить отношения. Кроме этого Дана призналась, что была очень поражена такому количеству красивых девушек на проекте.


    Дана и Никита Добрынин

    Дана и Никита Добрынин

    «Я была удивлена, что очень много интересных и умных девушек. С друзьями шутим, что на проекте у меня сложилась пара не с Холостяком, а с участницей. Я хорошо общаюсь с Алиной (пластический хирург, - авт.). Мы с ней переписываемся каждый день», - отметила Дана.

    Стоит отметить, что если бы Никита Добрынин оставил ее в проекте и у них завязались бы романтические отношения, Дана готова была бы переехать в Украину.

    «Я не исключала этого. Вообще не хочу привязывать себя к одному городу или стране. Я мечтаю, чтобы моя семья путешествовала по всему миру. Сейчас так много возможностей путешествовать и жить на несколько стран! Я не считаю проблемой то, что я живу в Канаде, а Холостяк в Украине. Если есть желание, то можно все совмещать», - призналась красотка.


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