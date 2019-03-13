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    Жизнь

    Дженнифер Лопес показала романтические снимки с Алексом Родригесом

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    Дженнифер Лопес и Алекс Родригес - Дженнифер Лопес показала романтические снимки с Алексом Родригесом
    Дженнифер Лопес и Алекс Родригес
    instagram.com/jlo

    49-летняя певица разделила счастливый момент своей жизни со своими поклонниками в сети

    Счастливая Джей Ло показала целую фотосессиию, сделанную в честь помолвки.

    На выходных стало известно, что Дженнифер Лопес выходит замуж за Алекса Родригеса. 43-летней бейсболист сделал предложение возлюбленной во время отдыха на Багамах, подарив ей кольцо с крупным бриллиантом прямоугольной формы, стоимость которого журналисты Daily Mail оценили в $4,5 миллиона.

    Дженнифер уже публиковала потрясающие снимки с незабываемого отдыха в Instagram, однако сейчас решила поделиться самым сокровенным. Джей Ло показала целую серию помолвочных фотографий.

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    Дженнифер Лопес показала романтические снимки с Алексом Родригесом
    Дженнифер Лопес показала романтические снимки с Алексом Родригесом
    Дженнифер Лопес показала романтические снимки с Алексом Родригесом
    instagram.com/jlo

    На кадрах Дженнифер и Алекс позируют на берегу океана во время красочного заката. Звезда сказала «да» в белом, воздушном платье и бежевых босоножках, а ее будущий супруг встал на колено в белых брюках, голубом свитере и кроссовках. Жених и невеста выглядели невероятно счастливыми.

    Джерело: graziamagazine.ru

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