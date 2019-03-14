Египет, свидания и неприятный сюрприз для участниц: что увидят зрители «Холостяка» во втором эпизоде



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Никита Добрынин

Уже в эту пятницу поклонники романтического реалити увидят второй выпуск

Сексапильные красотки, которых оставил на проекте «Холостяк» Никита Добрынин не могут дождаться первых приглашений и даже не догадываются, что некоторые участницы уже наслаждаются первыми свиданиями сезона - Юля и Настя отправились в Египет прямо с первой вечеринки.

«Мы приехали в Египет. Здесь идеальное место для того, чтобы устроить первое свидание, - прокомментировал Никита. - Надеюсь, мы сможем лучше узнать друг друга, ведь на Первой вечеринке мы практически не общались».





Настя и Юля

Для Насти – это не только первое свидание на проекте, но и первая в жизни поездка за границу. Но сможет ли скромная девушка насладиться ею в полной мере, ведь на свидание она идет не одна, а раскованной соперницей, которая не готова уступать Холостяка.

«Это будет наше свидание с Никитой, а Настя где-то покупается в стороне», - прокомментировала Юля.

А также на этой неделе Никита Добрынин преподнесет Оле очень необычный подарок. Будет ли она рада особенному отношению, о котором просила Никиту при знакомстве, когда соперницы буквально возненавидят ее за это.





Ольга

Но своего максимума напряжение среди участниц достигнет тогда, когда одна за другой начнут возвращаться те, кто, по мнению девушек, покинул проект еще на первой вечеринке.

Кого из девушек Никита готов носить на руках, а какое его решение вызовет настоящую истерику у одной из них, поклонники реалити узнают совсем скоро на телеканале Стб.