Олег Филимонов поздравил с новосельем Михаила Саакашвили



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Саакашвили обзавелся пентхаусом в Одессе и пригласил на новоселье Сенцова и Филимонова

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили купил квартиру в Одессе и уже отпраздновал новоселье.

Об этом на своей странице сообщил сам счастливый обладатель одесских квадратных метров.

«Я переехал в новую квартиру в Одессе. На новоселье были мои друзья, гениальный Олег Филимонов рассказывал анекдоты, великий одессит Валерий Хаит читал наизусть стихи Пастернака о Грузии, и был Олег Сенцов, который в жизни очень сильно меня впечатлил. Для меня Олег Сенцов - эталон украинского гражданина. Что еще нужно для счастья - теплая домашняя обстановка, друзья, хорошее вино и очень интересный разговор», — написал Саакашвили.

Своими впечатлениями от новоселье вторая с Екатериной осадков поделился и Олег Филимонов.

«Мы с ним знакомы с его первого приезда в Одессу, как губернатора. Он мне нравится, мне кажется, что я ему тоже», - вспоминает историю знакомства с Саакашвили Филимонов.

«Гуляли очень хорошо. Это был один день. Квартира сама по себе маленькая, у нас в два раза выше, но терраса там очень велика. Пожалуй 150 кв. м. Там мангал, грузины, то они жарили, пили вино с виноградника Саакашвили», - делится Олег Филимонов.