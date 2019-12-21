Каменских в латексе похвасталась важной наградой (фото)



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Знаменитая украинская певица Настя Каменских взбудоражила поклонников личным снимком, который опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram

Настя Каменских активно ведет свою страницу в Instagram, делится фотографиями и видео со своей повседневной жизни.

Украинская исполнительница Настя Каменских, которая выступает сейчас под творческим псевдонимом NK, продолжает радовать поклонников новыми песнями и клипами.

Так, в этот раз певица похвасталась не только пикантным образом, но еще и важной наградой. На своей странице в Instagram звезда показала награду, которую получила за свой клип. Певица позировала фиолетово-черном наряде без бретелей, подчеркивающем ее сочную грудь.

«Я невероятно счастлива, что вам нравится моя песня Elefante. Спасибо каналу «Украина» за награду «Лучшая песня года 2019». Поздравляю всех с наступающими новогодними праздниками и желаю, чтобы все ваши мечты gigante осуществились!», - написала Настя.

instagram.com/kamenskux

Поклонники активно начали обсуждать не только вид певицы, но еще и ее награду.