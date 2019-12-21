  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Каменских в латексе похвасталась важной наградой (фото)

    • Розсилка
    Каменских в латексе похвасталась важной наградой (фото)

    Знаменитая украинская певица Настя Каменских взбудоражила поклонников личным снимком, который опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram

    Настя Каменских активно ведет свою страницу в Instagram, делится фотографиями и видео со своей повседневной жизни.

    Украинская исполнительница Настя Каменских, которая выступает сейчас под творческим псевдонимом NK, продолжает радовать поклонников новыми песнями и клипами.

    Так, в этот раз певица похвасталась не только пикантным образом, но еще и важной наградой. На своей странице в Instagram звезда показала награду, которую получила за свой клип. Певица позировала фиолетово-черном наряде без бретелей, подчеркивающем ее сочную грудь. 

    «Я невероятно счастлива, что вам нравится моя песня Elefante. Спасибо каналу «Украина» за награду «Лучшая песня года 2019». Поздравляю всех с наступающими новогодними праздниками и желаю, чтобы все ваши мечты gigante осуществились!», - написала Настя.

    doapcvzjvkklfj0snuzvvfi5xcpxplguk0o7haqs_01.
    instagram.com/kamenskux

    Поклонники активно начали обсуждать не только вид певицы, но еще и ее награду.

    фотография Настя Каменских певица Украина Instagram
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ