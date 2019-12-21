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    Фото

    Одесский бизнесмен отпраздновал юбилей в элитном заведении Лондона (фото)

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    Одесский бизнесмен отпраздновал юбилей в элитном заведении Лондона (фото)

    Гостей развлекали российские звезды

    Влиятельный одесский бизнесмен Владимир Галантерник отпраздновал свое 50-летие в Лондоне в элитном Mandarin Oriental Hyde Park London.

    Номера в данном отеле стоят от 600 до 5 тысяч фунтов стерлингов.

    На праздновании выступали певица Земфира, группа Мумий Тролль и Артур Пирожков.

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    Одесский бизнесмен отпраздновал юбилей в элитном заведении Лондона (фото)
    Одесский бизнесмен отпраздновал юбилей в элитном заведении Лондона (фото)
    Одесский бизнесмен отпраздновал юбилей в элитном заведении Лондона (фото)
    Одесский бизнесмен отпраздновал юбилей в элитном заведении Лондона (фото)
    Одесский бизнесмен отпраздновал юбилей в элитном заведении Лондона (фото)
    Одесский бизнесмен отпраздновал юбилей в элитном заведении Лондона (фото)
    Одесский бизнесмен отпраздновал юбилей в элитном заведении Лондона (фото)

    Среди гостей было много подруг жены Галантерника, дизайнера Натальи Зинько. В частности, Лиза Ющенко, Татьяна Фукс и супруга фигуранта скандала с импичментом президента США Дональда Трампа Игоря Фрумана Лиза Наумова. Сейчас Наумова с ним разводится.

    Владимира Галантерника называют неофициальным градоначальником Одессы. Мультимиллионер контролирует легендарный рынок Привоз, живет в Лондоне и «решает» одесские вопросы.

    знаменитости фотография певица рынок
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