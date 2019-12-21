Одесский бизнесмен отпраздновал юбилей в элитном заведении Лондона (фото)



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Гостей развлекали российские звезды

Влиятельный одесский бизнесмен Владимир Галантерник отпраздновал свое 50-летие в Лондоне в элитном Mandarin Oriental Hyde Park London.

Номера в данном отеле стоят от 600 до 5 тысяч фунтов стерлингов.

На праздновании выступали певица Земфира, группа Мумий Тролль и Артур Пирожков.

Среди гостей было много подруг жены Галантерника, дизайнера Натальи Зинько. В частности, Лиза Ющенко, Татьяна Фукс и супруга фигуранта скандала с импичментом президента США Дональда Трампа Игоря Фрумана Лиза Наумова. Сейчас Наумова с ним разводится.

Владимира Галантерника называют неофициальным градоначальником Одессы. Мультимиллионер контролирует легендарный рынок Привоз, живет в Лондоне и «решает» одесские вопросы.