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    «Слуги народа» гуляют на новогоднем корпоративе

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    «Слуги народа» гуляют на новогоднем корпоративе
    facebook.com/elena.moshenets

    Депутатов на территорию «Паркового» пропускали только по спискам

    Фракция «Слуга народа» в пятницу вечером  отпраздновала новогодний корпоратив в КВЦ «Парковый». 

    Во время мероприятия перед депутатами и чиновниками президент выступил с тостом, а гостей развлекали Катя Осадчая, Тина Кароль и Jerry Heil. 

    Веселье началось в пятницу, 20 декабря, около 18:00, в дорогом ресторане с азиатской кухней, адаптированной под европейские вкусы.

    В сети появились также первые фото и видео с вечеринки. Так, нардеп Елена Мошенец разместила в соцсетях совместное фото со свои коллегой Юрием Заславским и президентом Зеленским.

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    «Слуги народа» гуляют на новогоднем корпоративе
    «Слуги народа» гуляют на новогоднем корпоративе
    «Слуги народа» гуляют на новогоднем корпоративе
    «Слуги народа» гуляют на новогоднем корпоративе
    «Слуги народа» гуляют на новогоднем корпоративе
    «Слуги народа» гуляют на новогоднем корпоративе

    «Сил нам в 2020», - написала «Слуга народа».

    Мошенец также разместила видео с выступлением Тины Кароль, которая в платье с экстремальным разрезом спела вдохновляющую песню «Україна - це ти».

    К депутатам «Слуги народа» кроме президента Зеленского присоединился руководитель ОП Андрей Богдан, первый помощник гаранта Сергей Шефир, премьер Алексей Гончарук, министры Тимофей Милованов, Дмитрий Дубилет, Владимир Бородянский.

    фотография Тина Кароль Алексей Гончарук Тимофей Милованов
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