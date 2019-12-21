«Слуги народа» гуляют на новогоднем корпоративе



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Депутатов на территорию «Паркового» пропускали только по спискам

Фракция «Слуга народа» в пятницу вечером отпраздновала новогодний корпоратив в КВЦ «Парковый».

Во время мероприятия перед депутатами и чиновниками президент выступил с тостом, а гостей развлекали Катя Осадчая, Тина Кароль и Jerry Heil.

Веселье началось в пятницу, 20 декабря, около 18:00, в дорогом ресторане с азиатской кухней, адаптированной под европейские вкусы.

В сети появились также первые фото и видео с вечеринки. Так, нардеп Елена Мошенец разместила в соцсетях совместное фото со свои коллегой Юрием Заславским и президентом Зеленским.

«Сил нам в 2020», - написала «Слуга народа».

Мошенец также разместила видео с выступлением Тины Кароль, которая в платье с экстремальным разрезом спела вдохновляющую песню «Україна - це ти».

К депутатам «Слуги народа» кроме президента Зеленского присоединился руководитель ОП Андрей Богдан, первый помощник гаранта Сергей Шефир, премьер Алексей Гончарук, министры Тимофей Милованов, Дмитрий Дубилет, Владимир Бородянский.