Опубликовано фото окровавленного Джонни Деппа после драки с Эмбер Херд



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Джонни Депп и Эмбер Херд

По словам актера, звезда «Аквамена» кидала в него бутылки и потушила сигарету об его щеку

Джонни Депп продолжает судиться со своей бывшей женой Эмбер Херд, обвиняя ее в клевете и требуя выплатить ему $50 миллионов долларов за нанесенный вред репутации. 56-летний актер не только отрицает факт рукоприкладства со своей стороны, но и уверяет, что тираном в их браке была сама Эмбер.

Депп предоставил суду фотографию, которая подтверждает, что в марте 2015 года его избила Херд: Джонни запечатлен на больничной койке в Австралии после того, как супруга кидала в него бутылки с алкоголем, одна из которых рассекла его палец, и потушила сигарету об его щеку, оставив ожог. Причиной для пробуждения Халка в Эмбер стал разговор Джонни с адвокатами о необходимости составления брачного контракта.