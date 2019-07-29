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    Жизнь

    Опубликовано фото окровавленного Джонни Деппа после драки с Эмбер Херд

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    Джонни Депп и Эмбер Херд - Опубликовано фото окровавленного Джонни Деппа после драки с Эмбер Херд
    Джонни Депп и Эмбер Херд

    По словам актера, звезда «Аквамена» кидала в него бутылки и потушила сигарету об его щеку

    Джонни Депп продолжает судиться со своей бывшей женой Эмбер Херд, обвиняя ее в клевете и требуя выплатить ему $50 миллионов долларов за нанесенный вред репутации. 56-летний актер не только отрицает факт рукоприкладства со своей стороны, но и уверяет, что тираном в их браке была сама Эмбер.

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    Опубликовано фото окровавленного Джонни Деппа после драки с Эмбер Херд
    Опубликовано фото окровавленного Джонни Деппа после драки с Эмбер Херд
    Опубликовано фото окровавленного Джонни Деппа после драки с Эмбер Херд
    Опубликовано фото окровавленного Джонни Деппа после драки с Эмбер Херд
    Опубликовано фото окровавленного Джонни Деппа после драки с Эмбер Херд
    Опубликовано фото окровавленного Джонни Деппа после драки с Эмбер Херд
    Опубликовано фото окровавленного Джонни Деппа после драки с Эмбер Херд
    Опубликовано фото окровавленного Джонни Деппа после драки с Эмбер Херд
    Опубликовано фото окровавленного Джонни Деппа после драки с Эмбер Херд
    Опубликовано фото окровавленного Джонни Деппа после драки с Эмбер Херд
    Опубликовано фото окровавленного Джонни Деппа после драки с Эмбер Херд

    Депп предоставил суду фотографию, которая подтверждает, что в марте 2015 года его избила Херд: Джонни запечатлен на больничной койке в Австралии после того, как супруга кидала в него бутылки с алкоголем, одна из которых рассекла его палец, и потушила сигарету об его щеку, оставив ожог. Причиной для пробуждения Халка в Эмбер стал разговор Джонни с адвокатами о необходимости составления брачного контракта.

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