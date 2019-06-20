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    Жизнь

    «Отчаянная домохозяйка» Ева Лонгория показала сына в первый день его рождения

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    Ева Лонгория - «Отчаянная домохозяйка» Ева Лонгория показала сына в первый день его рождения
    Ева Лонгория

    Кинозвезда трогательно поздравила малыша

    Год назад Ева Лонгория впервые стала мамой – актриса родила сына Сантьяго от своего супруга Хосе Антонио Бастона. Сегодня звездная чета отмечает первый день рождения своего ребенка, и по этому случаю 44-летняя Ева опубликовала в Instagram снимок с малышом и посвятила ему трогательное поздравление.

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    «Отчаянная домохозяйка» Ева Лонгория показала сына в первый день его рождения
    «Отчаянная домохозяйка» Ева Лонгория показала сына в первый день его рождения
    «Отчаянная домохозяйка» Ева Лонгория показала сына в первый день его рождения
    «Отчаянная домохозяйка» Ева Лонгория показала сына в первый день его рождения
    «Отчаянная домохозяйка» Ева Лонгория показала сына в первый день его рождения
    «Отчаянная домохозяйка» Ева Лонгория показала сына в первый день его рождения
    «Отчаянная домохозяйка» Ева Лонгория показала сына в первый день его рождения
    «Отчаянная домохозяйка» Ева Лонгория показала сына в первый день его рождения
    «Отчаянная домохозяйка» Ева Лонгория показала сына в первый день его рождения
    «Отчаянная домохозяйка» Ева Лонгория показала сына в первый день его рождения
    «Отчаянная домохозяйка» Ева Лонгория показала сына в первый день его рождения

    «Когда это случилось? Моему ребенку год! Он больше не младенец, он уже ребенок! Прошедший год был лучшим в моей жизни. Просыпаться каждое утро и укладывать спать каждую ночь это прекрасное создание было чем-то волшебным. Каждый его смех, его улыбка были настоящей радостью. Спасибо, что выбрал меня своей мамой. Я люблю тебя, мой любимый! С днем рождения, малыш Санти!» — написала она.

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