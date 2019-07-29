Отчаянная домохозяйка Ева Лонгория засветила пышные формы на премьере в Лос-Анджелесе



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Ева Лонгория Фото: Instagram

Звезда порадовала поклонников ярким выходом в свет

44-летняя Ева Лонгория появилась на премьере фильма «Дора и Затерянный город» в Лос-Анджелесе.

Для мероприятия Лонгория выбрала наряд от Vitor Zerbinato, дополнив его белыми босоножками от Stuart Weitzman с ультрамодным сейчас треугольным носком. В тон к обуви Ева сделала и маникюр. Выбор образа можно только похвалить – свежие оттенки отлично подчеркнули смуглую кожу Евы.

В начале месяца вместе с мужем Хосе Антонио Бастоном и сыном Сантьяго звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» отдохнула в Испании, а неделю назад вернулась к светской жизни, чтобы представлять свою новую киноработу: в фильме «Дора и Затерянный город» Лонгория сыграла роль увлеченной исследовательницы джунглей и по совместительству мамы главной героини, которая вполне унаследовала от своих родителей страсть к открытиям и приключениям.