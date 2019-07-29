  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Отчаянная домохозяйка Ева Лонгория засветила пышные формы на премьере в Лос-Анджелесе

    • Розсилка
    <p>Ева Лонгория&nbsp;</p> <p>Фото: Instagram</p> - Отчаянная домохозяйка Ева Лонгория засветила пышные формы на премьере в Лос-Анджелесе

    Ева Лонгория 

    Фото: Instagram

    Звезда порадовала поклонников ярким выходом в свет

    44-летняя Ева Лонгория появилась на премьере фильма «Дора и Затерянный город» в Лос-Анджелесе.

    Для мероприятия Лонгория выбрала наряд от Vitor Zerbinato, дополнив его белыми босоножками от Stuart Weitzman с ультрамодным сейчас треугольным носком. В тон к обуви Ева сделала и маникюр. Выбор образа можно только похвалить – свежие оттенки отлично подчеркнули смуглую кожу Евы.

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    Отчаянная домохозяйка Ева Лонгория засветила пышные формы на премьере в Лос-Анджелесе
    Отчаянная домохозяйка Ева Лонгория засветила пышные формы на премьере в Лос-Анджелесе
    Отчаянная домохозяйка Ева Лонгория засветила пышные формы на премьере в Лос-Анджелесе
    Отчаянная домохозяйка Ева Лонгория засветила пышные формы на премьере в Лос-Анджелесе
    Отчаянная домохозяйка Ева Лонгория засветила пышные формы на премьере в Лос-Анджелесе
    Отчаянная домохозяйка Ева Лонгория засветила пышные формы на премьере в Лос-Анджелесе
    Фото: Instagram

    В начале месяца вместе с мужем Хосе Антонио Бастоном и сыном Сантьяго звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» отдохнула в Испании, а неделю назад вернулась к светской жизни, чтобы представлять свою новую киноработу: в фильме «Дора и Затерянный город» Лонгория сыграла роль увлеченной исследовательницы джунглей и по совместительству мамы главной героини, которая вполне унаследовала от своих родителей страсть к открытиям и приключениям.

     Читайте также: Ирина Федишин гордо продемонстрировала пышный бюст в красном бикини (видео)

     

    знаменитости мода и красота
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ